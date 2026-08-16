Στέφανος Τσιτσιπάς: Το βράδυ της Κυριακής (16/08) η «μάχη» με τον Αλιασίμ στο Σινσινάτι

Στη μάχη του δεύτερου γύρου στο Σινσινάτι ρίχνεται την Κυριακή (16/8) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα βρεθεί απέναντι στον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ.

Η αναμέτρηση των δύο τενιστών αναμένεται να ξεκινήσει όχι πριν τις 20:00 (CosmoteSport6HD), ήτοι μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ανάμεσα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ και τον Μάρκο Τρανγκελίτι.

Τσιτσιπάς κι Αλιασίμ θα συναντηθούν ξανά στο Οχάιο, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία τους αναμέτρηση στο τουρνουά, όταν ο Έλληνας τενίστας είχε επικρατήσει με straight sets στον προημιτελικό του 2021.

Ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ θα ξεκινήσει όχι πριν τις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSport6HD

Το συνολικό head-to-head των δύο αθλητών βρίσκεται πλέον στο 7-3 υπέρ του Τσιτσιπά. Ο Καναδός είχε ξεκινήσει καλύτερα, κατακτώντας τις δύο πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις, όμως στη συνέχεια ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε τη νίκη στα επτά από τα επόμενα οκτώ παιχνίδια τους.

Η τελευταία επικράτηση του Αλιασίμ απέναντι στον Τσιτσιπά σημειώθηκε στον τελικό του Ρότερνταμ το 2022. Έκτοτε οι δύο παίκτες έχουν συναντηθεί ακόμη δύο φορές, με τον Τσιτσιπά να μετρά ισάριθμες νίκες, στο Masters 1000 του Παρισιού το 2023 και στον τελικό του Ντουμπάι το 2025.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Σινσινάτι, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αρτούρ Ριντερκνές και Χουάν Μάνουελ Σερούντολο.