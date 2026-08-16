ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ο Σρτζαν Γιοβάνοβιτς θα διευθύνει την πρώτη «μάχη» του Europa League

Ο Γιοβάνοβιτς είναι ο διαιτητής που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο 40χρονος Σέρβος ρέφερι ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA και θα βρεθεί στο Παγκρήτιο την Πέμπτη 20 Αυγούστου (21:00).

Μαζί του θα βρίσκεται ένα εξ ολοκλήρου σερβικό διαιτητικό τιμ. Βοηθοί του θα είναι οι Ούρος Στοΐκοβιτς και Φίλος Σίμοβιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Νόβακ Σίμοβιτς. Στο παιχνίδι θα υπάρχει φυσικά και η υποστήριξη του VAR, ο οποίος θα είναι ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς, ενώ η Γέλενα Τσβέτκοβιτς θα έχει τον ρόλο της AVAR.