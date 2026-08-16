ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ο Σρτζαν Γιοβάνοβιτς θα διευθύνει την πρώτη «μάχη» του Europa League
Η UEFA όρισε τον Σρτζαν Γιοβάνοβιτς για την πρώτη αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs του Europa League, με την τετράδα των διαιτητών να είναι εξ ολοκλήρου από τη Σερβία.
Ο Γιοβάνοβιτς είναι ο διαιτητής που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
Ο 40χρονος Σέρβος ρέφερι ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA και θα βρεθεί στο Παγκρήτιο την Πέμπτη 20 Αυγούστου (21:00).
Μαζί του θα βρίσκεται ένα εξ ολοκλήρου σερβικό διαιτητικό τιμ. Βοηθοί του θα είναι οι Ούρος Στοΐκοβιτς και Φίλος Σίμοβιτς, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Νόβακ Σίμοβιτς. Στο παιχνίδι θα υπάρχει φυσικά και η υποστήριξη του VAR, ο οποίος θα είναι ο Μομτσίλο Μάρκοβιτς, ενώ η Γέλενα Τσβέτκοβιτς θα έχει τον ρόλο της AVAR.