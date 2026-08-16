Παναθηναϊκός: Επιστροφή στις προπονήσεις με το βλέμμα στη Χράντετς Κράλοβε

Το διήμερο ρεπό ολοκληρώθηκε για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, οι οποίοι επιστρέφουν την Κυριακή (16/08) στις προπονήσεις, στρέφοντας την προσοχή τους στις δύο αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε.

Πρώτος σταθμός για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι το παιχνίδι της Πέμπτης (21:30) στο ΟΑΚΑ, με τους «πράσινους» να μπαίνουν πλέον σε ρυθμούς των κρίσιμων ευρωπαϊκών αναμετρήσεων.

Η αναβολή της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με την Κηφισιά, που ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου και μετατέθηκε κατόπιν αιτήματος του Παναθηναϊκού, επιτρέπει στην ομάδα να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα δύο ματς με τους Τσέχους. Αντίστοιχα, αναβολές έχουν πάρει και δύο αγώνες της Χράντετς Κράλοβε, πριν και ανάμεσα στις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό.

Στα αγωνιστικά, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας θα βρίσκεται στη διάθεση του Δανού τεχνικού για τα playoffs, καθώς ολοκλήρωσε την ποινή του και επιστρέφει. Από την άλλη, ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα προσπαθήσει μέσα από τις επόμενες ημέρες να προλάβει τη ρεβάνς. Εκτός των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων θα παραμείνει ο Κινγκς Κάνγκουα, καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Οι προπονήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι το παιχνίδι της Πέμπτης αναμένεται να βοηθήσουν τόσο τον Ντέσερς όσο και τον Τετέι να ανεβάσουν ρυθμούς και να βρεθούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο πρώτος προέρχεται από μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας, ενώ ο δεύτερος έχει αφήσει πίσω του την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε.