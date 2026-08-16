GM Ντουμπάι: «Μακάρι να πάρει τον Γιόκιτς ο Παναθηναϊκός, από τον Ολυμπιακό θα εξαρτηθεί του Ουόκαπ»

Ο Καμενιάσεβιτς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη Mozzart Sport, όπου μίλησε τόσο για το ενδεχόμενο απόκτησης του Τόμας Ουόκαπ, όσο και για την πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Νίκολα Γιόκιτς.

Αναλυτικά όσα είπε ο GM της Ντουμπάι:

Για τις φήμες που συνέδεσαν την Ντουμπάι με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ: «Καταρχάς, δεν μου αρέσει, γιατί είναι ψέμα. Να το ξεκαθαρίσω αμέσως. Ποιος μπορεί να φέρει τον Γουέστμπρουκ στο Ντουμπάι ή στη Χάποελ; Εντάξει, όταν βγαίνει ο ιδιοκτήτης ενός συλλόγου και λέει δημόσια ότι έκανε πρόταση στον Γιόκιτς, αυτό είναι εντάξει. Όλοι χειροκροτούμε και λέμε: “Πόσο καλός είναι, τι άνθρωπος είναι αυτός”. Φανταστείτε να το είχε κάνει αυτό το Ντουμπάι. Φανταστείτε να είχα βγει εγώ και να είχα πει: “Κάναμε πρόταση στον Γιόκιτς”. Πώς θα μας αντιμετωπίζατε; Τι θα γινόταν;»

Για το μεταγραφικό καλοκαίρι του Παναθηναϊκού AKTOR: «Αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός, για μένα, είναι απολύτως θεμιτό. Μακάρι να πάρουν τον Γιόκιτς του χρόνου. Μακάρι. Αυτό θα ήταν καλό για την Eurleague. Έτσι το βλέπω εγώ. Δεν το βλέπω με τη λογική: “Και τώρα τι θα κάνουν αυτοί, τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο;”. Μπράβο τους. Μπράβο αν το καταφέρουν. Αλλά ας μη μιλάμε συνέχεια για το Ντουμπάι με αρνητικό τρόπο λόγω των χρημάτων, όταν τα χρήματα σε καμία περίπτωση δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα. Είναι σημαντικά. Τα έχουμε. Επαναλαμβάνω, έχουμε μεγαλύτερο μπάτζετ, όλα καλά. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας μας, Μάρκο Νικολόφσκι, μου λέει συνέχεια: “Ξέρεις, μην το αναφέρεις άλλο. Τι κάθεσαι και τους εξηγείς συνέχεια;”. Και έχει απόλυτο δίκιο.

Θέλω να γίνει αυτό κατανοητό, γιατί πραγματικά, αν κάνουμε μια σύγκριση και έναν παραλληλισμό με όλες αυτές τις ομάδες, γιατί ενοχλούμε εμείς και κάποιοι άλλοι όχι; Εγώ ξέρω γιατί. Επειδή εμείς φέρνουμε στη λίγκα ποιότητα, σύστημα, μεθοδολογία παιχνιδιού… Αυτό είναι που ενοχλεί. Και μετά, για να μη γίνεται συζήτηση γι’ αυτό, ας μιλούν οι άλλοι για τα χρήματά μας».

Για την υπόθεση του Τόμας Ουόκαπ και τον Νικ Ουάιλερ-Μπαμπ που κατέληξε στον Ερυθρό Αστέρα: «Ψάχνουμε για πλέι μέικερ. Αυτό είναι γνωστό. Ένας από τους παίκτες είναι ο Τόμας Ουόκαπ. Αυτό θα εξαρτηθεί από μια συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή από το αν θα αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του. Εξετάσαμε πολλούς παίκτες. Διεκδικήσαμε πολλά ονόματα και δεν τα καταφέραμε, επειδή εκείνοι αποφάσισαν ότι αυτή τη στιγμή κοιτούν περισσότερο τα χρήματα από όλα όσα εξήγησα προηγουμένως. Τους χάσαμε, όπως για παράδειγμα αυτόν τον τελευταίο πλέι μέικερ που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας τού έδωσε περισσότερα χρήματα απ’ όσα μπορούσαμε εμείς. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά και απολύτως θεμιτά».

Για το ότι Παναθηναϊκό και Ντουμπάι έχουν τα πιο βαθιά ρόστερ και για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς: «Καταρχάς, τον Ζέλικο τον βλέπω με έναν συγκεκριμένο τρόπο… Πώς να σας το πω, δεν είμαι αντικειμενικός σε αυτό το θέμα, γιατί γνωρίζω προσωπικά τον Ζέλικο και έχουμε καλές σχέσεις. Ο Ζέλικο είναι πάνω απ’ όλα ένας υπέροχος άνθρωπος και στη συνέχεια ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει όλα όσα έχει κατακτήσει και νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Το γεγονός ότι επέστρεψε στον Παναθηναϊκό είναι αυτό ακριβώς για το οποίο μιλούσα προηγουμένως. Ο Ζέλικο, ο Σάρας, ο Τσάβι… Είναι άνθρωποι που εδώ και πολύ καιρό δεν εργάζονται πλέον για τα χρήματα, αν εργάστηκαν ποτέ αποκλειστικά γι’ αυτά. Δουλεύουν για μια προσωπική ικανοποίηση, για να αισθάνονται ολοκληρωμένοι. Νομίζω ότι ο Ζέλικο επέστρεψε εκεί όπου γνώρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, εκεί όπου κατέκτησε τους περισσότερους τίτλους, εκεί όπου είναι είδωλο, όπως ουσιαστικά είναι είδωλο όπου κι αν εμφανίζεται, γιατί η προσωπικότητα και η αύρα του είναι πολύ ισχυρές.

Νομίζω ότι του έδωσαν, ή προσπάθησαν να του δημιουργήσουν, την καλύτερη ομάδα που μπορούσαν. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει εξαιρετικούς παίκτες. Ομάδα, όμως, ακόμα δεν έχει. Την ομάδα θα τη δημιουργήσει ο Ζέλικο, σίγουρα. Είναι από τα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague; Σίγουρα είναι. Με τον Ζέλικο στον πάγκο είναι όλα πιθανά; Σίγουρα είναι. Τώρα, αν έχουν το πιο βαθύ ρόστερ ή όχι, δεν ξέρω τι να πω. Έχουν έξι ή επτά παίκτες και μετά υπάρχουν οι υπόλοιποι επτά, οκτώ ή εννέα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους πρώτους επτά και στους υπόλοιπους. Όμως έχουν στο ρόστερ τους 16 ή 17 παίκτες, όπως σας έλεγα και όπως έχουμε οι περισσότεροι από εμάς».

Για τις ομάδες της Euroleague: «Ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο ρόστερ, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ, ο Ερυθρός Αστέρας, ίσως και η Παρτιζάν όταν ολοκληρώσει την ομάδα της, εμείς, η Χάποελ, η Ρεάλ Μαδρίτης… Δείτε και πόσους παίκτες έχει η Μπαρτσελόνα. Σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι όλοι κάνουμε το ίδιο και όχι μόνο το Ντουμπάι. Έχουμε βαθύ ρόστερ; Ναι, έχουμε. Απλώς θεωρώ ότι η διαφορά ανάμεσα σε εμάς και τον Παναθηναϊκό είναι ότι σε εκείνους υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους πρώτους επτά και στους επόμενους επτά, οκτώ ή δέκα παίκτες. Σε εμάς αυτή η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη. Ας το πούμε έτσι. Όμως υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους δικούς μας πρώτους επτά και στους δικούς τους πρώτους επτά. Φυσικά, γιατί εκείνοι, τουλάχιστον στα χαρτιά, είναι καλύτεροι παίκτες. Αυτό θα έλεγα».

Για τον ανταγωνισμό στην Euroleague: «Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί, όπως πάντα. Η Φενέρ έχει εξαιρετική ομάδα. Η Χάποελ ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο και είναι ακόμα πιο δυνατή με αυτό το ρόστερ. Όπως κι εμείς, έχει διατηρήσει τη συνέχεια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και η Μιλάνο, που ενισχύθηκε. Ενισχύεται κάθε χρόνο και μετά απογοητεύει. Νομίζω ότι φέτος θα είναι δυνατή.

Μην ξεχνάτε ούτε τη Μακάμπι. Έχει εξαιρετική ομάδα και συνέχεια, όπως κι εμείς. Η Ζάλγκιρις επίσης έχει αυτή τη συνέχεια. Η Εφές δημιούργησε σχεδόν μια εντελώς νέα ομάδα, με τέσσερις ή πέντε παίκτες από το προηγούμενο ρόστερ, και θεωρώ ότι κι εκείνοι έχουν εξαιρετικό ρόστερ. Επομένως, υπάρχουν πολλές πολύ καλές ομάδες, ενώ και η Μπαρτσελόνα σίγουρα στο τέλος θα είναι ανταγωνιστική.

Μιλάμε ξανά για μια Euroleague που είναι πολύ απαιτητική και πολύ σύνθετη. Θα είναι μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, αλλά πιστεύω ότι ένα από τα βασικά φαβορί, λόγω του Ζέλικο αλλά και λόγω του ίδιου του Παναθηναϊκού, είναι ακριβώς ο Παναθηναϊκός».