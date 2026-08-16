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Champions League: Ο elite Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει το Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ

Η UEFA όρισε τον 37χρονο Σουηδό Γκλεν Νίμπεργκ για να διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα playoffs του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

Champions League: Ο elite Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει το Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ
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Ο 37χρονος Σουηδός ανήκει στην elite κατηγορία της UEFA και διαθέτει σημαντική εμπειρία από αγώνες υψηλού επιπέδου, έχοντας μάλιστα συμμετάσχει και στο Μουντιάλ του 2026.

Το διαιτητικό τιμ στη Σόφια θα είναι κατά κύριο λόγο σουηδικό. Βοηθοί του Νίμπεργκ θα είναι οι συμπατριώτες του Μαχμούντ Μπέιγκι και Αντρέας Σέντερκβιστ, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Άνταμ Νάντεμπεκ.

Σε ό,τι αφορά το VAR, η UEFA επέλεξε δύο Ολλανδούς. Ο Ντένις Χίγκλερ θα βρίσκεται στο VAR, ενώ ο Έρβιν Μπλανκ θα εκτελεί χρέη AVAR.

Να θυμίσουμε ότι το Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Τρίτης (18/8, 22:00) στη βουλγαρική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο των playoffs του Champions League.

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