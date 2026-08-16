Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ στην 4Χ100μ. μικτή – Τελικοί για Χρήστου και Βασιλάκη

Με ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στην 4Χ100μ. μικτή ομαδική ανδρών ολοκληρώθηκε το πρωινό πρόγραμμα στη διοργάνωση του Παρισιού, με την ελληνική ομάδα να μένει ωστόσο εκτός τελικού για μόλις μία θέση.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο απογευματινό πρόγραμμα, όπου ο Απόστολος Χρήστου κι η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστούν στους τελικούς των 100μ. ύπτιο και 400μ. ελεύθερο αντίστοιχα.

Οι αγώνες έχουν τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Ο τελικός του Απόστολου Χρήστου θα ξεκινήσει στις 20:06, ενώ εκείνος της Άρτεμις Βασιλάκη λίγα λεπτά αργότερα (βλ. 20:12)

Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ στην 4Χ100μ. μικτή

Μολονότι αγωνίστηκε χωρίς τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος έχει το βράδυ τον τελικό των 100μ. ύπτιο, η ελληνική ομάδα της 4Χ100μ. μικτής ομαδικής ανδρών σημείωσε σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 3:33.67.

Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης κάλυψε το σκέλος του υπτίου σε 53.94, ο Βαγγέλης Ντούμας ολοκλήρωσε το πρόσθιο σε 1:00.81, ο Απόστολος Σίσκος έκανε εξαιρετική επίδοση 51.64 στην πεταλούδα, ενώ ο Στέργιος Μπίλας ήταν εντυπωσιακός στο ελεύθερο, με 47.28.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 3:34.41 και κρατούσε εδώ και δέκα χρόνια, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Λονδίνου, στις 22 Μαΐου 2016. Τότε οι Απόστολος Χρήστου, Παναγιώτης Σαμιλίδης, Ανδρέας Βαζαίος και Κριστιάν Γκολομέεβ είχαν καταλάβει την τέταρτη θέση, αγγίζοντας το βάθρο.

Παρά τη σημαντική βελτίωση, το 3:33.67 δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση στον τελικό, καθώς η Ελβετία πήρε την όγδοη θέση με 3:33.33. Έτσι, η ελληνική ομάδα έμεινε εκτός τελικού για μόλις 34 εκατοστά.

Κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ ο Μάρκος

Στα 400μ. ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος πλησίασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, τερματίζοντας σε 3:48.10 και καταλαμβάνοντας τη 14η θέση. Ο Βασίλης Κακουλάκης, στην πρώτη του παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση σε πισίνα, σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 3:50.94 και πήρε την 25η θέση. Ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης δεν αγωνίστηκε, ενώ ταχύτερος των προκριματικών ήταν ο Γερμανός Όλιβερ Κλέμετ με 3:45.22.

Ο Λούκας Μέρτενς, «χρυσός» Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, πέρασε οριακά στον τελικό, καθώς κατέλαβε την όγδοη θέση με 3:46.33. Στον τελικό προκρίθηκε κι ο Γάλλος Λεόν Μαρσάν, ο οποίος ήταν τέταρτος με 3:45.85, στην πρώτη του συμμετοχή στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Ακυρώθηκε η ελληνική ομάδα γυναικών

Στην 4Χ100μ. μικτή ομαδική γυναικών, οι Ελένη Αντωνιάδου, Μάνια Τασάκου, Άννα Αυγούστα Βλάχου και Νικόλ Παυλοπούλου έμειναν μακράν τελευταίες στη σειρά τους και τελικά ακυρώθηκαν για αντικανονική αλλαγή.

Οι τελικοί Χρήστου και Βασιλάκη

Το 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου ολοκληρώνεται το βράδυ, με την ελληνική παρουσία να συνεχίζεται σε δύο τελικούς.

Στις 20:06, ο Απόστολος Χρήστου θα αγωνιστεί στον τελικό των 100μ. ύπτιο, όπου είναι ο κάτοχος του τίτλου και διεκδικεί ένα μετάλλιο για έκτη συνεχόμενη διοργάνωση.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 20:12, η Άρτεμις Βασιλάκη θα πέσει στην πισίνα για τον τελικό των 400μ. ελεύθερο, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στη διοργάνωση.

Το απογευματινό πρόγραμμα