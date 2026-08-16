«Αναβρασμός» στον ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί ζητούν συνάντηση με τον Σαββίδη για την πώληση Κωνσταντέλια

Έντονη είναι η αντίδραση του κόσμου του «Δικεφάλου του Βορρά» στην απόφαση για την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους οργανωμένους οπαδούς να ζητούν άμεση συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη.

Οι εκπρόσωποι των οπαδών βρέθηκαν στην Τούμπα κι ήρθαν σε επαφή με συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη, ζητώντας να υπάρξει επικοινωνία μαζί του μέσα στις επόμενες δύο ώρες, προκειμένου να του μεταφέρουν τη θέση τους για την παραχώρηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού στους Βεστφαλούς.

Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και τα τελευταία χρόνια είχε εξελιχθεί σε κομβικό πρόσωπο για την ομάδα.

Η αντίδραση των οπαδών, μάλιστα, δεν έμεινε μόνο στην παρουσία τους στην Τούμπα, καθώς κατά την άφιξη του Κωνσταντέλια στη Γερμανία υπήρξε ακόμη και video-κλήση μαζί του, όπως καταγράφηκε από γερμανικά Μέσα.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θέλησαν να ακούσουν από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή τι συνέβη στην υπόθεση και πώς έφτασε η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ, με το κλίμα γύρω από την παραχώρησή του να παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο.