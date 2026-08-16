«Μάχη» Άρσεναλ - Σίτι για το Community Shield: Ο Τζόλης διεκδικεί τον πρώτο τίτλο του στο Νησί

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Premier League ολοκληρώνεται, με την Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι να μετακινούνται στη γειτονική Ουαλία για την τελευταία τους αγωνιστική δοκιμή πριν από τη νέα σεζόν, καθώς οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν στο Κάρντιφ για το Community Shield.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν αποδείξει διαχρονικά πως πρόκειται για μία διοργάνωση στην οποία έχουν ιδιαίτερη παράδοση, με την παρουσία τους στον θεσμό να συνδέεται αρκετές φορές και με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η Άρσεναλ έχει βρεθεί συνολικά 25 φορές στον τελικό, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο στις 17 από αυτές, με την τελευταία της ήττα να χρονολογείται από τον Αύγουστο του 2005, όταν η Τσέλσι επικράτησε με 2-1.

Έκτοτε, οι Λονδρέζοι έχουν προσθέσει ακόμα πέντε Community Shield στην τροπαιοθήκη τους, με τις τελευταίες κατακτήσεις να έρχονται τις σεζόν 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2020/21 και 2023/24. Οι τρεις πιο πρόσφατες κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, ενώ το 2023 η Άρσεναλ είχε αντιμετωπίσει και πάλι τη Μάντσεστερ Σίτι, κατακτώντας την «ασπίδα» απέναντι στους «πολίτες».

Ιδιαίτερη είναι κι η σχέση του Μικέλ Αρτέτα με τον συγκεκριμένο θεσμό, καθώς ο Ισπανός έχει πανηγυρίσει πέντε κατακτήσεις στην καριέρα του, δύο ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ και τρεις ως προπονητής ή βοηθός. Μάλιστα, στον τελικό της σεζόν 2014/15 είχε αγωνιστεί ως αρχηγός των «κανονιέρηδων», ενώ μία από τις κατακτήσεις του ήρθε με τη σημερινή αντίπαλό του, τη Μάντσεστερ Σίτι, όταν βρισκόταν στο πλευρό του Πεπ Γκουαρδιόλα ως βοηθός τη σεζόν 2018/19.

Η παράδοση των δύο ομάδων στο Community Shield ξεκίνησε αρκετές δεκαετίες πίσω, το 1934, όταν η Άρσεναλ είχε επικρατήσει της Μάντσεστερ Σίτι με το εμφατικό 4-0. Τότε, η διοργάνωση ονομαζόταν FA Charity Shield, ενώ ο τελικός είχε διεξαχθεί τον Νοέμβριο.

Έκτοτε, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί ακόμα δύο φορές στον τελικό, με την Άρσεναλ να έχει πανηγυρίσει και στις δύο περιπτώσεις. Η Μάντσεστερ Σίτι θα διεκδικήσει το τρόπαιο για 10η φορά την τελευταία 20ετία, έχοντας φτάσει συνολικά τέσσερις φορές στην κατάκτησή του μέσα σε αυτό το διάστημα κι οκτώ στην ιστορία της.

Ο Έντσο Μαρέσκα θα επιχειρήσει να βάλει τέλος στο σερί των «κανονιέρηδων» και παράλληλα να οδηγήσει τη νέα του ομάδα στην πρώτη κατάκτηση τροπαίου υπό τις οδηγίες του. Για τη Σίτι, άλλωστε, το παιχνίδι αποτελεί και μία από τις πρώτες δοκιμασίες στη νέα εποχή μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Από την πλευρά της Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης είναι πολύ πιθανό να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα. Ο διεθνής Έλληνας έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στο Νησί. Από εκεί και πέρα, εκτός πλάνων βρίσκονται οι Σαλιμπά και Τίμπερ. Αντίθετα, οι Ράις, Σάκα και Θουμπιμέντι υπολογίζονται κανονικά, παρότι έχασαν σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας λόγω της άδειας που είχαν μετά τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ.

Στο στρατόπεδο της Μάντσεστερ Σίτι, εκτός βρίσκεται ο Ρόδρι, ενώ δύσκολα θα ξεκινήσει ο Χάαλαντ, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στις προπονήσεις, όπως και οι Γκουέι και Τσερκί. Παράλληλα, ο Ράιντερς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Χινκάπιε, Γκιμαράες, Έντεγκααρντ, Λουίς-Σκέλι, Μαντουέκε, Τζόλης, Χάβερτς

Μάντσεστερ Σίτι (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Λιούις, Ντίας, Γκβάρντιολ, Νούρι, Κόβατσιτς, Γκονζάλες, Σεμένιο, Φόντεν, Ντόκου, Μαρμούς