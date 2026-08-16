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ΠΑΟΚ: Διαμαρτυρία οπαδών έξω από την Τούμπα για την πώληση Κωνσταντέλια – Δείτε φωτογραφίες

Αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο της Τούμπας, αντιδρώντας στη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.

ΠΑΟΚ: Διαμαρτυρία οπαδών έξω από την Τούμπα για την πώληση Κωνσταντέλια – Δείτε φωτογραφίες
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαμαρτυρία οπαδών του ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα, μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, την καριέρα του στη γερμανική ομάδα, η οποία θα καταβάλει στον ΠΑΟΚ 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται και ακόμη 2 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους.

Ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, όπου αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ.

Η είδηση της συμφωνίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των φίλων του Δικεφάλου, με αρκετούς οπαδούς να συγκεντρώνονται στην Τούμπα και να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την πώληση του «Ντέλια».

Παράλληλα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ζητήσει να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, προκειμένου να του μεταφέρουν τη θέση τους για την αποχώρηση του 24χρονου μεσοεπιθετικού.

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