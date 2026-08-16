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Πενράις: «Ευγνώμων που αγωνίστηκα στην ΑΕΚ, ήταν απίστευτη εμπειρία»

Ο Τζέιμς Πενράις μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ΑΕΚ στις πρώτες δηλώσεις του ως ποδοσφαιριστής της Ρέιντζερς, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του στην «Ένωση» ως μοναδική εμπειρία.

Βαγγέλης Πάτας

Πενράις: «Ευγνώμων που αγωνίστηκα στην ΑΕΚ, ήταν απίστευτη εμπειρία»
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Με τα καλύτερα λόγια αναφέρθηκε στους «κιτρινόμαυρους» ο Σκωτσέζος μπακ, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή στην πατρίδα του.

Ο Πενράις στάθηκε στην εμπειρία που αποκόμισε από το πέρασμά του στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων τη σημασία της κατάκτησης ενός πρωταθλήματος, ενώ χαρακτήρισε την επιστροφή του στη Ρέιντζερς ως ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέιμς Πενράις:

Για την παρουσία του στην ΑΕΚ: «Δεν μπορούσα να αρνηθώ την ευκαιρία να παίξω με την ΑΕΚ και είμαι ευγνώμων που το έκανα. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Το να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα είναι κάτι που κάποιοι παίκτες περνούν ολόκληρη την καριέρα τους χωρίς να το καταφέρουν».

Για τη μεταγραφή του στη Ρέιντζερς: «Είναι λίγο σουρεαλιστικό. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε, αλλά είμαι χαρούμενος που επιτέλους εκπλήρωσα το όνειρό μου. Σίγουρα είναι ένα όνειρο για εμένα. Είναι ένα μέρος όπου, στην αρχή της καριέρας μου, μπορούσα μόνο να ονειρευτώ ότι θα έπαιζα εδώ. Έτσι, το να έχω τώρα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τον σύλλογο είναι ένα όνειρο».

Για το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς από τον περασμένο Ιανουάριο: «Είναι ένας τεράστιος σύλλογος η Ρέιντζερς και υπάρχει μόνο ένας στόχος, που είναι να κερδίζεις τίτλους. Όταν δεν το κάνεις, έρχεται η πίεση. Έχω πλήρη επίγνωση του τι ισχύει εδώ».

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