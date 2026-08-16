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ΑΕΚ: Η τρίτη εμφάνιση της «Ένωσης» για τη σεζόν 2026/27

Η ΑΕΚ παρουσίασε μέσω των επίσημων social media τη γαλάζια τρίτη εμφάνιση για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

ΑΕΚ: Η τρίτη εμφάνιση της «Ένωσης» για τη σεζόν 2026/27
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Το γαλάζιο είναι το χρώμα που επέλεξε η Ένωση για την τρίτη φανέλα, διαφοροποιώντας την από τις προηγούμενες σεζόν, όταν το λευκό αποτελούσε την επιλογή για τη συγκεκριμένη εμφάνιση.

Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ χρησιμοποιεί το γαλάζιο ως τρίτη εμφάνιση, καθώς πρόκειται για ένα χρώμα που έχει κάνει την εμφάνισή του στις φανέλες της ομάδας αρκετές φορές τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.

Ξεχωριστό στοιχείο της νέας εμφάνισης αποτελούν οι μαύρες λεπτομέρειες, αλλά και το σήμα στο οποίο κυριαρχεί ο Δικέφαλος Αετός μαζί με την επιγραφή «ΑΕΚ FC», χωρίς να υπάρχει το κλασικό έμβλημα με τον θυρεό ή την ασπίδα γύρω του.

Έτσι, μετά την πρώτη εμφάνιση, η ΑΕΚ αποκάλυψε και την τρίτη για τη νέα σεζόν, με τη δεύτερη εμφάνιση να είναι πλέον η μοναδική που απομένει να παρουσιαστεί.

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