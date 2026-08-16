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Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η άφιξη στη Γερμανία και το συγκινητικό μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε στη Γερμανία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ, στέλνοντας παράλληλα ένα ιδιαίτερο μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ.

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η άφιξη στη Γερμανία και το συγκινητικό μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ
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Στη Γερμανία βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ λίγο μετά τις 12:00, ώρα Ελλάδας.

Ο Κωνσταντέλιας ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση από τη Θεσσαλονίκη στη Βεστφαλία, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες για τη μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ.

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Κατά την άφιξή του στη Γερμανία, ο Έλληνας άσος καταγράφηκε σε βίντεο να συνομιλεί μέσω βιντεοκλήσης με φίλους του ΠΑΟΚ, θέλοντας να τους μεταφέρει το μήνυμά του σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή.

Ο Κωνσταντέλιας εξέφρασε για ακόμη μία φορά την αγάπη του για τον «Δικέφαλο» και τον κόσμο του, ξεκαθαρίζοντας πως η σχέση του με την ομάδα παραμένει ξεχωριστή παρά το γεγονός ότι ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η συνομιλία ολοκληρώθηκε σε συγκινησιακό κλίμα, με τον 23χρονο να επαναλαμβάνει στους φίλους του ΠΑΟΚ: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς».

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