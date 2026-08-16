Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η άφιξη στη Γερμανία και το συγκινητικό μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ

Στη Γερμανία βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ντόρτμουντ λίγο μετά τις 12:00, ώρα Ελλάδας.

Ο Κωνσταντέλιας ταξίδεψε με ιδιωτική πτήση από τη Θεσσαλονίκη στη Βεστφαλία, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες για τη μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ.

Κατά την άφιξή του στη Γερμανία, ο Έλληνας άσος καταγράφηκε σε βίντεο να συνομιλεί μέσω βιντεοκλήσης με φίλους του ΠΑΟΚ, θέλοντας να τους μεταφέρει το μήνυμά του σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή.

Ο Κωνσταντέλιας εξέφρασε για ακόμη μία φορά την αγάπη του για τον «Δικέφαλο» και τον κόσμο του, ξεκαθαρίζοντας πως η σχέση του με την ομάδα παραμένει ξεχωριστή παρά το γεγονός ότι ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Η συνομιλία ολοκληρώθηκε σε συγκινησιακό κλίμα, με τον 23χρονο να επαναλαμβάνει στους φίλους του ΠΑΟΚ: «Αγαπάω τον ΠΑΟΚ, αγαπάω εσάς».