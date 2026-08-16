Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης: Τρίτη παρουσία σε τελικό για τη Βασιλάκη στο Παρίσι

Την πρόκριση στον τρίτο της τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εξασφάλισε η Άρτεμις Βασιλάκη, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις της στη διοργάνωση.

Μετά την τέταρτη θέση στα 800μ. και την έβδομη στα 1.500μ. ελεύθερο, η 20χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί και στον τελικό των 400μ. ελεύθερο.

Η Βασιλάκη ολοκλήρωσε τα προκριματικά στην όγδοη θέση με χρόνο 4:11.70, όμως πήρε τελικά την έβδομη θέση πρόκρισης, καθώς ανάμεσα στις πέντε πρώτες υπήρχαν τρεις Γερμανίδες και η Λίντα Ροτ έμεινε εκτός τελικού.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 20:12, με τη Βασιλάκη να έχει ως βασικό στόχο να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ της, το οποίο βρίσκεται στο 4:10.57, χωρίς να έχει το άγχος της κατάταξης.

Ταχύτερες των προκριματικών ήταν οι Γερμανίδες Μάγια Βέρνερ με 4:05.40 και Ιζαμπελ Γκόζε με 4:06.37, ενώ τρίτη ήταν η Πορτογαλίδα Φρανσίσκα Σοάρες Μαρτίνς με 4:08.01.

Το μεγάλο φαβορί, ωστόσο, είναι η Σιμόνα Κουανταρέλα. Η Ιταλίδα, δύο φορές Πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει ήδη κατακτήσει στο Παρίσι τα χρυσά μετάλλια στα 800μ. και στα 1.500μ. ελεύθερο και προκρίθηκε στον τελικό των 400μ. με την τέταρτη καλύτερη επίδοση, 4:08.07.

Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν η Ξένια Μισάρινα, που αγωνίζεται ως ουδέτερη από τη Ρωσία, με 4:09.78, η Βελγίδα Σάρα Ντιμόν με 4:11.03 και η Τσέχα Μπάρμπορα Σεεμάνοβα με 4:12.05.