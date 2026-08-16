Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης: Τρίτη παρουσία σε τελικό για τη Βασιλάκη στο Παρίσι
Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό των 400μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης, καταγράφοντας την τρίτη της παρουσία σε τελικό ατομικού αγωνίσματος στη διοργάνωση του Παρισιού.
Την πρόκριση στον τρίτο της τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εξασφάλισε η Άρτεμις Βασιλάκη, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις της στη διοργάνωση.
Μετά την τέταρτη θέση στα 800μ. και την έβδομη στα 1.500μ. ελεύθερο, η 20χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αγωνιστεί και στον τελικό των 400μ. ελεύθερο.
Η Βασιλάκη ολοκλήρωσε τα προκριματικά στην όγδοη θέση με χρόνο 4:11.70, όμως πήρε τελικά την έβδομη θέση πρόκρισης, καθώς ανάμεσα στις πέντε πρώτες υπήρχαν τρεις Γερμανίδες και η Λίντα Ροτ έμεινε εκτός τελικού.
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 20:12, με τη Βασιλάκη να έχει ως βασικό στόχο να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ της, το οποίο βρίσκεται στο 4:10.57, χωρίς να έχει το άγχος της κατάταξης.
Ταχύτερες των προκριματικών ήταν οι Γερμανίδες Μάγια Βέρνερ με 4:05.40 και Ιζαμπελ Γκόζε με 4:06.37, ενώ τρίτη ήταν η Πορτογαλίδα Φρανσίσκα Σοάρες Μαρτίνς με 4:08.01.
Το μεγάλο φαβορί, ωστόσο, είναι η Σιμόνα Κουανταρέλα. Η Ιταλίδα, δύο φορές Πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει ήδη κατακτήσει στο Παρίσι τα χρυσά μετάλλια στα 800μ. και στα 1.500μ. ελεύθερο και προκρίθηκε στον τελικό των 400μ. με την τέταρτη καλύτερη επίδοση, 4:08.07.
Την οκτάδα του τελικού συμπληρώνουν η Ξένια Μισάρινα, που αγωνίζεται ως ουδέτερη από τη Ρωσία, με 4:09.78, η Βελγίδα Σάρα Ντιμόν με 4:11.03 και η Τσέχα Μπάρμπορα Σεεμάνοβα με 4:12.05.