ΠΑΟΚ: Τοποθετήθηκε το σκέπαστρο του νέου προπονητικού

Όπως δημοσίευσε η ΚΑΕ στα social media, τοποθετήθηκε το σκέπαστρο του νέου προπονητικού.

Σύμφωνα με το πλάνο, θα κατασκευαστούν δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώροι ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης, γυμναστήριο, αποδυτήρια για το τεχνικό επιτελείο και τους αθλητές.

Οπως επίσης θα υπάρχουν κι όλοι οι υπόλοιποι απαραίτητοι χώροι που απαιτεί ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο ενώ έχουν προβλεφθεί και θέσεις στάθμευσης.