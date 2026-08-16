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Βασικός o Χρήστος Τζόλης στο Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι για το Community Shield

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Άρσεναλ για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Community Shield.

Βασικός o Χρήστος Τζόλης στο Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι για το Community Shield
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Ο Μικέλ Αρτέτα επέλεξε τον Χρήστο Τζόλη στο αρχικό σχήμα της Άρσεναλ για το Community Shield απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Έλληνας διεθνής παίρνει φανέλα βασικού σε μία σημαντική αναμέτρηση, η οποία ουσιαστικά ανοίγει τη νέα σεζόν στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο Τζόλης έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει από νωρίς τον πρώτο τίτλο του με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Στην αρχική ενδεκάδα των «κανονιέρηδων» βρίσκονται επίσης οι Ράγια, Γουάιτ, Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Καλαφιόρι, Λιούις-Σκέλι, Νόργκααρντ, Μαντουέκε, Χάβερτς και Γκιμαράες, με τον τελευταίο να πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ.

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