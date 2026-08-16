· ΑΕΚ

ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις με τον Κέρβιν Αριάγκα!

Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 28χρονου μέσου από την Ονδούρα, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να έχει δουλέψει την υπόθεση εδώ κι αρκετές ημέρες.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις με τον Κέρβιν Αριάγκα!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ακόμα μίας εξαιρετικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του Κέρβιν Αριάγκα.

Η «Ένωση» έχει κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς μέσου από την Ονδούρα, ο οποίος αναμένεται να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στη μεσαία γραμμή του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Αριάγκα διαθέτει σημαντική σωματοδομή, ενώ ένα ακόμη στοιχείο που τον ξεχωρίζει είναι η δυνατότητά του να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας, θέση στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε τελικό στάδιο επαφών κι όλα δείχνουν πως η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Η «Ένωση» δουλεύει εδώ και αρκετές ημέρες τη μεταγραφή, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τη Λεβάντε, προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal.

Οι συζητήσεις φαίνεται πως έχουν πλέον φτάσει στο σημείο που επιθυμούσαν οι «κιτρινόμαυροι», με την ΑΕΚ να είναι έτοιμη να προχωρήσει στην απόκτηση του Αριάγκα και να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:23 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις με τον Κέρβιν Αριάγκα!

15:11 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Διαμαρτυρία οπαδών έξω από την Τούμπα για την πώληση Κωνσταντέλια – Δείτε φωτογραφίες

15:02 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιώργος Βαγιαννίδης: Τα νεότερα για την κατάστασή του μετά τον τραυματισμό στο Σπόρτινγκ - Γκιμαράες

14:49 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Η τρίτη εμφάνιση της «Ένωσης» για τη σεζόν 2026/27

14:37 OPINION

Τι συμβαίνει με τον Κάρλος Αλκαράθ;

14:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μάχη» Άρσεναλ - Σίτι για το Community Shield: Ο Τζόλης διεκδικεί τον πρώτο τίτλο του στο Νησί

13:30 SUPER LEAGUE

«Αναβρασμός» στον ΠΑΟΚ: Οι οπαδοί ζητούν συνάντηση με τον Σαββίδη για την πώληση Κωνσταντέλια

13:11 SUPER LEAGUE

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η άφιξη στη Γερμανία και το συγκινητικό μήνυμα στους φίλους του ΠΑΟΚ

12:53 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ στην 4Χ100μ. μικτή – Τελικοί για Χρήστου και Βασιλάκη

12:11 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Ο elite Γκλεν Νίμπεργκ θα διευθύνει το Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ

12:00 SUPER LEAGUE

Άρης: Κοντά στην επιστροφή του Μανού Γκαρθία

11:45 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης: Τρίτη παρουσία σε τελικό για τη Βασιλάκη στο Παρίσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας