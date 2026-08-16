ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις με τον Κέρβιν Αριάγκα!

Η «Ένωση» βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ακόμα μίας εξαιρετικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του Κέρβιν Αριάγκα.

Η «Ένωση» έχει κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς μέσου από την Ονδούρα, ο οποίος αναμένεται να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά στη μεσαία γραμμή του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Αριάγκα διαθέτει σημαντική σωματοδομή, ενώ ένα ακόμη στοιχείο που τον ξεχωρίζει είναι η δυνατότητά του να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας, θέση στην οποία έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε τελικό στάδιο επαφών κι όλα δείχνουν πως η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Η «Ένωση» δουλεύει εδώ και αρκετές ημέρες τη μεταγραφή, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τη Λεβάντε, προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal.

Οι συζητήσεις φαίνεται πως έχουν πλέον φτάσει στο σημείο που επιθυμούσαν οι «κιτρινόμαυροι», με την ΑΕΚ να είναι έτοιμη να προχωρήσει στην απόκτηση του Αριάγκα και να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της.