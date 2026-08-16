Γιώργος Βαγιαννίδης: Τα νεότερα για την κατάστασή του μετά τον τραυματισμό στο Σπόρτινγκ - Γκιμαράες

Άτυχος στάθηκε ο Γιώργος Βαγιαννίδης, καθώς αποχώρησε τραυματίας από το πρόσφατο ματς των «λιονταριών» της Λισαβόνας.

Ο Γκουστάβο έπεσε άτσαλα πάνω στον Έλληνα δεξιό μπακ, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και να χρειαστεί η αποχώρησή του με φορείο, γεγονός που αρχικά προκάλεσε ανησυχία.

Σύμφωνα με την A Bola, η κατάσταση του 24χρονου δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί μόνο ένα μικρό τραύμα από το χτύπημα. Μάλιστα, αναφέρει το ρεπορτάζ δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Βαγιαννίδης να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Σπόρτινγκ με την Αλβέρκα στις 22 Αυγούστου.

Ο Έλληνας διεθνής είχε πραγματοποιήσει την περασμένη σεζόν 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας παράλληλα επτά ασίστ.