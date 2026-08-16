O «Ντέλιας» στη Ντόρτμουντ: Η επιθυμία του παίκτη, ο λόγος του Σαββίδη και το τεράστιο deal

Όπως όλα δείχνουν, τα τυπικά απομένουν πλέον για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και των όλων των τυπικών θεμάτων προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ακόμα τεράστια μεταγραφή στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται στη Γερμανία, τα έχει βρει σε όλα με την Ντόρτμουντ και δεν αποκλείεται ακόμα και μέσα στην ημέρα να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά του ιστορικού, γερμανικού συλλόγου για μια μεταγραφή που ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας μήνας μυστικών επαφών

Το deal δεν προέκυψε μέσα σε λίγες ημέρες. Οι επαφές είχαν ξεκινήσει περίπου έναν μήνα νωρίτερα και εξελίσσονταν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις είχαν η Μαρία Γκοντσάρεβα, στενή συνεργάτιδα του Ιβάν Σαββίδη, και ο εκπρόσωπος του Κωνσταντέλια. Η πλευρά του ΠΑΟΚ κράτησε ψηλά τις απαιτήσεις της, με τη Γκοντσάρεβα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των οικονομικών και συμβατικών όρων.

Το αποτέλεσμα είναι μία συμφωνία που συνολικά μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ, μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους, καθιστώντας τη μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από το «όχι» των 18 εκατ. στη μεγάλη συμφωνία

Έναν χρόνο νωρίτερα, ο Κωνσταντέλιας είχε βρεθεί πολύ κοντά στη Στουτγκάρδη, με πρόταση που προσέγγιζε τα 18 εκατ. ευρώ. Τότε ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε προσωπικά να τον κρατήσει στην Τούμπα, θέλοντας ένα από τα σημαντικότερα παιδιά των ακαδημιών του ΠΑΟΚ να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορική χρονιά των 100 χρόνων του συλλόγου.

Παράλληλα, όμως, είχε δεσμευτεί απέναντι στον ποδοσφαιριστή ότι, εφόσον ερχόταν στο μέλλον μία μεγάλη πρόταση από κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο, δεν θα στεκόταν εμπόδιο στην εξέλιξη της καριέρας του.

Η επιθυμία του Κωνσταντέλια

Η Ντόρτμουντ ήταν ακριβώς αυτή η περίπτωση. Ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας επιθυμούσε τη μεταγραφή και, από τη στιγμή που ικανοποιήθηκαν και οι οικονομικές απαιτήσεις του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης τήρησε την υπόσχεσή του και άναψε το «πράσινο φως».

Έναν χρόνο μετά το «όχι» στα περίπου 18 εκατ. ευρώ της Στουτγκάρδης, ο ΠΑΟΚ φτάνει πλέον σε ένα deal άνω των 30 εκατ. ευρώ. Μία επιλογή που είχε τότε αγωνιστικό και οικονομικό ρίσκο καταλήγει σήμερα σε μια συμφωνία ιστορικών διαστάσεων για τον σύλλογο.

Ο Κωνσταντέλιας αποχωρεί έχοντας διανύσει ολόκληρη τη διαδρομή από τις ακαδημίες μέχρι την καθιέρωση στην πρώτη ομάδα και πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην Bundesliga. Για τον ΠΑΟΚ, η μεταγραφή αποτελεί ταυτόχρονα δικαίωση της επένδυσης στις ακαδημίες, της διαχείρισης του ποδοσφαιριστή και της διαπραγματευτικής στρατηγικής που ακολουθήθηκε.