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Άρης, Ράτσιτς: «Εφτασε η στιγμή να διεκδικήσουμε βαθμούς και τρόπαια»

Με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη να ξεκινούν αύριο στην Ευκαρπία (17/8, 18:00) με αντίπαλο την Αναγέννηση Καρδίτσας για τον Β’ Προκριματικό Γύρο στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Ούρος Ράτσιτς θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα.

Άρης, Ράτσιτς: «Εφτασε η στιγμή να διεκδικήσουμε βαθμούς και τρόπαια»
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Ο Σέρβος μέσος, που πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού κι ήταν εξαιρετικός κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, με ανάρτησή του στα Social Media έκανε τον απολογισμό του αλλά κι έδωσε το στίγμα για τη σεζόν που έρχεται.

https://www.instagram.com/p/DcEp9VejcQ8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ράτσιτς:

«Η προετοιμασία και οι προπονήσεις ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, όμως όταν ξέρεις για ποια ομάδα αγωνίζεσαι και ποιον κόσμο έχεις δίπλα σου, κάθε προσπάθεια αξίζει. Θεωρώ ότι κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο βήμα και δείξαμε ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πλέον, έφτασε η στιγμή να διεκδικήσουμε βαθμούς και τρόπαια. Θα δίνουμε το μέγιστο σε κάθε αγώνα και θα προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε τον κόσμο μας περήφανο. Εύχομαι η φετινή χρονιά να συνοδευτεί από υγεία, επιτυχίες και τίτλους. Μαζί μέχρι το τέλος!

Από τότε που ήρθα εδώ, δεν έχω αισθανθεί ξανά τόσο καλά. Έχω προσαρμοστεί με τον τρόπο που επιθυμούσα και πλέον νιώθω πως όλα έχουν πάρει τη θέση τους. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θέλω να μεταφέρω αυτό το συναίσθημα μέσα στο γήπεδο, τόσο στις προπονήσεις όσο και από τη στιγμή που θα αρχίσουν οι επίσημοι αγώνες».

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