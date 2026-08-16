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AEK: «Αγκαλιά» με τον Κέρβιν Αριάγκα – Έρχεται στην Ελλάδα ο παίκτης

Όπως αποκαλύπτουν από την Ισπανία, ο υψηλόσωμος αμυντικός μέσος από την Ονδούρα φτάνει στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. 

AEK: «Αγκαλιά» με τον Κέρβιν Αριάγκα – Έρχεται στην Ελλάδα ο παίκτης
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Έτοιμη να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα, είναι η ΑΕΚ. Η Ένωση προχώρησε τις διαπραγματεύσεις με τη Λεβάντε και τον ποδοσφαιριστή, φτάνοντας σε συμφωνία για την απόκτησή του. Κάτι που αναφέρουν και στην Ισπανία. Με δημοσιογράφους της χώρας της Ιβηρικής, να τονίζουν πως ο 28χρονος αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής!

Ο διεθνής με την Ονδούρα έχει ύψος 1.91μ. και αγωνίζεται τόσο ως αμυντικός μέσος, όσο και ως στόπερ. Κάτι που ήθελε η ΑΕΚ, γι’ αυτό και ξεχώρισε την περίπτωσή του.

Το ρεπορτάζ των Ισπανών τονίζει πως ο Αριάγκα θα φτάσει στην Ελλάδα, θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2030. Με τη Λεβάντε να εισπράττει ένα σημαντικό ποσό για να δώσει τη συγκατάθεσή της.

Την περασμένη σεζόν ο Αριάγκα είχε 28 συμμετοχές με 3 γκολ και 3 ασίστ.

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