Τουρκικό δημοσίευμα "στέλνει" τον Μουσάμπα στον ΠΑΟΚ

Στο μεταγραφικό προσκήνιο του ΠΑΟΚ βρίσκεται το όνομα του Άντονι Μουσάμπα, καθώς δημοσιεύματα από την Τουρκία συνδέουν τον «Δικέφαλο του Βορρά» με την απόκτηση του 25χρονου ποδοσφαιριστή.

Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πλευρά της επίθεσης και ανήκει στη Φενέρμπαχτσε από τον περασμένο Ιανουάριο. Η τουρκική ομάδα είχε δαπανήσει περίπου 5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Σαμσουνσπόρ.

Ο Μουσάμπα έχει ήδη καταγράψει μία συμμετοχή 20 λεπτών στα προκριματικά του Champions League τη φετινή σεζόν, ενώ πέρυσι είχε γεμάτη αγωνιστική παρουσία. Συγκεκριμένα, αγωνιζόμενος με τις φανέλες της Σαμσουνσπόρ και της Φενέρμπαχτσε, μέτρησε συνολικά 45 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 8 γκολ και μοιράζοντας 10 ασίστ.