Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς έδωσε και δεύτερη ασίστ στο παιχνίδι, αυτή τη φορά στον Μάρτιν Έντεγκαρντ, για το 3-0 της Άρσεναλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Έλληνας εξτρέμ πήρε την μπάλα από τα αριστερά, συνέκλινε προς τον άξονα και είδε τον Μάρτιν Έντεγκαρντ να κινείται μέσα στην περιοχή. Ο Τζόλης του πέρασε την κατάλληλη στιγμή την μπάλα και ο Νορβηγός μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση.