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Παναθηναϊκός: Και η Ρόμα στο… κυνήγι του Τετέι, σύμφωνα με τον Κονούρ

Ο Τούρκος δημοσιογράφος εμπλέκει την ιταλική ομάδα με τον στράικερ του «τριφυλλιού», λίγες ώρες μετά τη διάψευση για συζητήσεις με τη Χαλ. 

Παναθηναϊκός: Και η Ρόμα στο… κυνήγι του Τετέι, σύμφωνα με τον Κονούρ
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Το όνομα του Ανδρέα Τετέι εμπλέκεται σε αρκετά σενάρια από το εξωτερικό. Ο στράικερ του Παναθηναϊκού, φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσιευμάτων.

Αρχικά υπήρξε η φημολογία για την Χαλ η οποία έδινε 25 εκατ. ευρώ για τον διεθνή φορ. Ο Παναθηναϊκός, όμως, διέψευσε το θέμα.

Πάντως τα δημοσιεύματα δεν σταμάτησαν. Ο Εκρέμ Κονούρ (Τούρκος δημοσιογράφος) συνέχισε να ασχολείται με τον Τετέι, κρατώντας «ζωντανή» τη φήμη για τη Χαλ και διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Με αφετηρία τα 25 εκατ. ευρώ.

Όμως δεν σταμάτησε εκεί. Όπως έγραψε στο «Χ», για τον Τετέι ενδιαφέρεται και η Ρόμα. Αυτή τη στιγμή, πάντως, το μόνο δεδομένο που υπάρχει είναι η διάψευση των «πράσινων» για τη Χαλ.

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