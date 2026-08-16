Στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη ο Άνταμ Μοκόκα

Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) ο Άνταμ Μοκόκα. Ο Γάλλος γκαρντ προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Μοκόκα υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Άρη, έχοντας αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Μπουργκ. Στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 26χρονος γκαρντ είχε κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά αγώνα, αποτελώντας μία σημαντική προσθήκη για το ρόστερ του Άρη.