· Μπορούσια Ντόρτμουντ · ΠΑΟΚ

Πέρασε ιατρικά ο Κωνσταντέλιας, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Μόνο η ανακοίνωση της Μπορούσια Ντόρτμουντ απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του νεαρού άσου στους Βεστφαλούς. 

Πέρασε ιατρικά ο Κωνσταντέλιας, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ταξίδεψε το πρωί της Κυριακής (16/8) για να ολοκληρώσει το τυπικό μέρος της μεταγραφής του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο νεαρός άσος που αφήνει τον ΠΑΟΚ για την Bundesliga, πέρασε από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις στη Γερμανία.

Ο «Ντέλιας» ενημέρωσε τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ πως πρέπει να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Δευτέρας (17/8) για προσωπικό του θέμα. Κάτι που σεβάστηκαν στην Μπορούσια κι έτσι ο παίκτης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη.

Δεν θα κάτσει για πολύ, όμως, καθώς τις επόμενες μέρες θα αναχωρήσει για μόνιμη εγκατάσταση στη Γερμανική πόλη. Εκεί όπου θα γίνει συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ουσιαστικά το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση της ομάδας από τη Βεστφαλία. Ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους φτάνει τα 30.000.000 ευρώ.

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