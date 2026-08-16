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Η μεγάλη απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αυτή πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο»

Ο CR7 ανακοίνωσε πως όπως όλα δείχνουν διανύει την τελευταία σεζόν της τεράστιας καριέρας του. 

Η μεγάλη απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αυτή πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο»
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Το τέλος μιας λαμπρής εποχής, είναι κοντά. Ο Λιονέλ Μέσι μετά το θάνατο του πατέρα του, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να είναι κοντά το τέλος της καριέρας του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν άφησε απλά ένα ενδεχόμενο, αλλά ουσιαστικά το προανήγγειλε.

Ο CR7 είναι χωρίς αμφιβολία ένας απ’ τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Σε συνέντευξή του στη «Vogue», είπε ευθέως πως αυτή η σεζόν θα είναι πιθανότατα η τελευταία της τεράστιας καριέρας του!

Ο Κριστιάνο είπε χαρακτηριστικά:

«Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο και θέλω να αφήσω πίσω μου μια εκπληκτική κληρονομιά. Έχω χαρτογραφήσει το μέλλον μου.

Έχω τόσα πολλά πράγματα με τα οποία μπορώ να ασχοληθώ, που είναι δύσκολο να σου πω μόνο ένα. Επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει ένα μεγάλο κενό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου με διάφορους τρόπους και όχι μόνο με μία ασχολία.

Θέλω επίσης να διασκεδάζω περισσότερο, να ταξιδεύω περισσότερο, να βλέπω και να παίζω πάντελ, που μου αρέσει πολύ, και να συνεχίσω να απολαμβάνω όσα έχω κερδίσει — όσα έχουμε κερδίσει. Γιατί, στο κάτω κάτω, ήταν 25 χρόνια με πολλές θυσίες».

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