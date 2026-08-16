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Φίλιπ Μαξ: «Κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στα 32 του

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Μαξ, ανακοίνωσε συγκινημένος την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 32 ετών.

Φίλιπ Μαξ: «Κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στα 32 του
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Τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα αποφάσισε να βάλει ο Φίλιπ Μαξ, με τον πρώην αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού να ανακοινώνει συγκινημένος την απόφασή του στα social media.

«Ένα κεφάλαιο έφτασε στο τέλος του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 32χρονος Γερμανός, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την απόφαση να αφήσει πίσω του το ποδόσφαιρο, το οποίο υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή.

Ο Μαξ ολοκληρώνει μία καριέρα με σημαντικές εμπειρίες σε Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Ιαπωνία, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις Σάλκε, Άουγκσμπουργκ, Αϊντχόφεν και Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Το 2024 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ωστόσο η παρουσία του στους «πράσινους» ήταν σύντομη. Κατέγραψε μόλις 11 συμμετοχές, πριν αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2026. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιαπωνία για την Γκάμπα Οσάκα, όμως το πέρασμά του από την ομάδα διήρκησε μόλις 49 ημέρες, χωρίς να καταγράψει κάποια συμμετοχή.

Τα προβλήματα τραυματισμών επηρέασαν σημαντικά το τελευταίο κομμάτι της καριέρας του, με τον ίδιο να αναφέρει τον Απρίλιο πως το σώμα του δεν του επέτρεπε πλέον να βοηθήσει την ομάδα του. Λίγους μήνες αργότερα, πήρε την οριστική απόφαση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

https://www.instagram.com/p/DcGTqUxKsk2/
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