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Γαλλία: Παρόντες στην προετοιμασία οι Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε και Φουρνιέ

Η Γαλλία μπαίνει σε ρυθμούς προκριματικών Μουντομπάσκετ, με τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Εβάν Φουρνιέ να ενσωματώνονται στην προετοιμασία, όπως και ο σταρ της ομάδας, Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Γαλλία: Παρόντες στην προετοιμασία οι Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε και Φουρνιέ
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Στην προετοιμασία της εθνικής Γαλλίας ενσωματώθηκαν οι διεθνείς που αγωνίζονται στην Ελλάδα, ενόψει των υποχρεώσεων των «Τρικολόρ» για τη Β' φάση των Προκριματικών του Μουντομπάσκετ. Συγκεκριμένα, οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Σιλβέν Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού, καθώς και ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού, τέθηκαν στη διάθεση του Φρεντερίκ Φοτού.

Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία στο Παρίσι στις 27 Αυγούστου και τη Σουηδία εκτός έδρας στις 30 Αυγούστου, ενώ προηγουμένως θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις με τη Σερβία. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι στις 20 Αυγούστου και το δεύτερο στην Ορλεάνη στις 23 Αυγούστου.

Στην προετοιμασία της Γαλλίας συμμετέχει κανονικά και ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, με τον σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς να αποτελεί το μεγάλο όνομα της γαλλικής ομάδας.

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