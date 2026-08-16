Μπραν: Νίκησε 3-0 την Χαμ Καμ πριν από τον ΠΑΟΚ

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε η Μπραν την αγωνιστική της υποχρέωση πριν από το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη (20/08, 20:45).

Η προσεχής αντίπαλος του «Δικεφάλου του Βορρά» επικράτησε με 3-0 της Χαμ Καμ στο Μπέργκεν, πανηγυρίζοντας την όγδοη νίκη της στο πρωτάθλημα και παίρνοντας ψυχολογία ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Η Μπραν μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και βρήκε νωρίς τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ίνγκασον, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR, καθώς η μπάλα είχε βρει στον Χολμ, ο οποίος βρισκόταν σε θέση οφσάιντ.

Παρά την κατοχή και την πίεση των γηπεδούχων, η Χαμ Καμ ήταν εκείνη που έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες για να προηγηθεί. Στο 25' ο Ισούφι αστόχησε σε τετ α τετ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ούνταλ έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία.

Στο 33ο λεπτό, οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Γκιόνε αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφού ανέτρεψε ως τελευταίος παίκτης τον Κάστρο.

Η Μπραν εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα πριν από την ανάπαυλα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Σόλντβεντ με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ από περίπου 30 μέτρα, με την μπάλα να βρίσκει πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι, έγραψε το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι κατέβασαν τον ρυθμό, έχοντας μάλιστα στα πόδια τους τα 120 λεπτά από την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό. Παρ' όλα αυτά, στο 73' ο Ίνγκασον βρήκε τον Χολμ και εκείνος διαμόρφωσε το 2-0, ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, με τον Φίννε να πετυχαίνει το 3-0.