Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν

Μετά το διήμερο ρεπό που είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, επέστρεψαν στις προπονήσεις και ουσιαστικά άρχισαν την προετοιμασία για την Χράντετς Κράλοβε. Στο απογευματινό πρόγραμμα, μάλιστα, συμμετείχε και ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Ο Αμερικανός επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς και γυμνάστηκε με τους συμπαίκτες του. «Βγάζοντας» όλο το πρόγραμμα χωρίς προβλήματα.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τουρνουά τριών ομάδων με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.