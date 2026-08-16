Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν
Ο Αμερικανός στόπερ γυμνάστηκε σε φουλ ρυθμούς στο απογευματινό πρόγραμμα των «πράσινων».
Μετά το διήμερο ρεπό που είχαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, επέστρεψαν στις προπονήσεις και ουσιαστικά άρχισαν την προετοιμασία για την Χράντετς Κράλοβε. Στο απογευματινό πρόγραμμα, μάλιστα, συμμετείχε και ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.
Ο Αμερικανός επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς και γυμνάστηκε με τους συμπαίκτες του. «Βγάζοντας» όλο το πρόγραμμα χωρίς προβλήματα.
Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τουρνουά τριών ομάδων με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.