ΑΕΚ: Μαύρη με κίτρινες λεπτομέρειες η δεύτερη φανέλα της σεζόν 2026/27

Μετά την παρουσίαση της τρίτης εμφάνισης, η ΑΕΚ αποκάλυψε το βράδυ της Κυριακής και τη δεύτερη φανέλα της για τη σεζόν 2026/27.

Η νέα εμφάνιση έχει ως βασικό χρώμα το μαύρο, ενώ οι κίτρινες λεπτομέρειες στον γιακά και στο σήμα δημιουργούν έντονη αντίθεση και παραπέμπουν στην ιστορία της Ένωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έμβλημα που βρίσκεται στη φανέλα, καθώς είναι εμπνευσμένο από εκείνο που φορούσε η ΑΕΚ στη δεκαετία του '80, μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στην ιστορία του συλλόγου.

Η συγκεκριμένη εποχή συνδέθηκε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας τη σεζόν 1982/83, αλλά και του ιστορικού Πρωταθλήματος της σεζόν 1988/89.

Η νέα δεύτερη εμφάνιση είναι ήδη διαθέσιμη προς αγορά μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της ΑΕΚ και του Allwyn Arena AEK Store.