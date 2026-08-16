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Ολυμπιακός: Τη Δευτέρα έρχεται στην Αθήνα ο Τικνιζιάν

Ο Ναΐρ Τικνιζιάν αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα το πρωί της Δευτέρας (17/08), με την άφιξή του να είναι προγραμματισμένη για τις 08:55, μέσω Βελιγραδίου, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός: Τη Δευτέρα έρχεται στην Αθήνα ο Τικνιζιάν
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Συνεχίζονται οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Μετά την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός φέρεται να έφτασε σε συμφωνία και με τον Ερυθρό Αστέρα για τη μεταγραφή του Ναΐρ Τικνιζιάν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη Σερβία, το ποσό της συμφωνίας φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους. Ο 27χρονος μπακ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα τη Δευτέρα (17/08), με την άφιξή του να έχει προγραμματιστεί για το πρωί, στις 08:55, μέσω Βελιγραδίου.

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