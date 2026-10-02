Ομπράντοβιτς: «Παράδειγμα ο Χέιζ Ντέιβις - Δεν θα πιέσουμε κανέναν, θέλουμε να είναι χαρούμενοι»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, μίλησε για την επιστροφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ τόνισε ότι δεν θα πιέσει κανέναν παίκτη αν δεν είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο που προσπαθεί να μάθε πράγματα στους παίκτες του και στάθηκε στους συνεργάτες του.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, πολύ επιθετικά και το διατηρήσαμε για 40 λεπτά. Σε κάποιες στιγμές είχαμε μικρότερη συγκέντρωση, αλλά κατανοώ τους παίκτες. Προετοιμάσαμε το παιχνίδι με μεγάλο σεβασμό για τον αντίπαλο, αρχικά γιατί η Μακάμπι έχει προπονητή έναν άνθρωπο με σοβαρό χαρακτήρα, αλλά σεβαστήκαμε και τους παίκτες του. Ένα ακόμα καλό παιχνίδι για εμάς».

Για την επιστροφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: «Ο Νάιτζελ από όταν έπαθε τον τραυματισμό, καθόλη τη διάρκεια δούλεψε πολύ σκληρά, ακόμα και με ένα χέρι. Είναι ένα καλό παράδειγμα για όλους. Επέστρεψε μετά από πολλές μέρες και έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ξέρουμε την ποιότητά του και ελπίζουμε πως όλα θα πάνε καλά με τον τρόπο που παίζει».

Για το αν θα επιστρέψουν κι άλλοι παίκτες με τη Φενέρμπαχτσε: «Όσο για το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε, μην ξεχνάμε πως υπάρχει ένα ακόμα παιχνίδι πριν. Παίζουμε για το πρωτάθλημα στη 1 το μεσημέρι. Μόλις είχαμε ένα ματς και τώρα έχει πάει 12. Πότε θα κοιμηθούν οι παίκτες, πότε θα ξεκουραστούν; Αυτό με ενδιαφέρει. Ελπίζω να τους δω όλους στην προπόνηση, αλλά δεν θα πιέσουμε κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για αυτό».

Για την επιλογή να ποστάρει ο Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλά να εκμεταλλευτούμε την ποιότητα κάθε παίκτη στο ρόστερ».

Για το αν έχει παίξει ρόλο το εύκολο πρόγραμμα στο να βρει η ομάδα ρυθμό: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ο,τιδήποτε εύκολο στην Ευρωλίγκα. Το να παίζεις εκτός ή εντός είναι το ίδιο. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Είναι σημαντικό αν δεν έχεις πολλά ταξίδια στην αρχή της σεζόν. Αλλά θα παίξουμε μέσα στην σεζόν τέσσερα, πέντε εκτός έδρας ματς. Τότε πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο ταξίδι. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα αναλόγως. Αλλά ας έρθει η στιγμή και θα το δούμε».

Για το πόσο δύσκολο ήταν να περάσει την φιλοσοφία του και για τα ψηλά σχήματα: «Θυμάμαι ότι ως προπονητής είχα μόλις 9 σοβαρές προπονήσεις πριν αρχίσουμε και 10 παίκτες. Αυτή η συνθήκη ήταν πολύ δύσκολη για τους παίκτες, όμως πρέπει να σταθώ στο ότι νοιαζόμαστε πραγματικά για εκείνους. Είμαι πολύ χαρούμενος για τους βοηθούς μου και όλο το επιτελείο. Το πρώτο που μας νοιάζει είναι η υγεία των παικτών. Δεν θέλουμε κανένας να κουράζεται. Το βλέπουμε αυτό στις προπονήσεις, στα παιχνίδια και θέλουμε να δουλεύουμε ως ομάδας. Αυτό γίνεται χάρη στο επιτελείο και τους βοηθούς μου.

Οι παίκτες θέλουν να βελτιώνονται, να κατανοούν την φιλοσοφία σε επίθεση και άμυνα. Δεν έχει να κάνει στο τι αρέσει σε εμένα. Εγώ τους μιλώ και θέλω να είναι χαρούμενοι. Είναι χαρούμενοι παίζοντας μπάσκετ και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Γιατί θα έρθουν σίγουρα δύσκολες στιγμές, αλλά έως τώρα έχουμε πολύ θετική παρουσία και κρατάμε αυτό. Για αυτό μιλάω για την σπουδαιότητα του ματς της Κυριακής και στάθηκα σε αυτό. Πρέπει να βρούμε κίνητρο, να βρούμε ενέργεια για να παίξουμε το ματς της Κυριακής. Το πιο σημαντικό στο μπάσκετ είναι το κίνητρο».