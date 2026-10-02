Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 86-76: Έσπασαν το ρόδι οι Βάσκοι

Παίρνοντας από την αρχή της αναμέτρησης το προβάδισμα, η Μπασκόνια (1-2) επικράτησε 86-76 της Αρμάνι Μιλάνο (1-2) και πέτυχε την πρώτη της νίκη στην εφετινή διοργάνωση.

Μπροστά στο κοινό τους οι Βάσκοι έλεγξαν το παιχνίδι και δεν πτοήθηκαν ούτε όταν η Αρμάνι πέρασε -για μία και μοναδική φορά- μπροστά στο σκορ, 70-72 στο 34΄.

«Απάντησαν» αμέσως με σερί 14-2 (84-74 στο 39΄) και πανηηγύρισαν τη νίκη με κορυφαίο τον Λόσον (16π., 4/7 τρίποντα). Ο Ντέβον Χολ έκανε ό,τι μπορούσε για την ομάδα του Μιλάνου με 12 πόντους και 12 ασίστ, αλλά δεν ήταν αρκετό.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 44-36, 65-60, 86-76

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.