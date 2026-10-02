Βιλερμπάν – Βαλένθια 92-105: Τρία στα τρία με επιθετικό ρεσιτάλ
Οι Ισπανοί μόλις βρήκαν ρυθμό… χάθηκαν από το βλέμμα των Γάλλων και επικράτησαν με άνεση για την 3η νίκη τους.
Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμα και με -18, η Βαλένθια ανέτρεψε τα δεδομένα στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 105-92 τη Βιλερμπάν στη Λιόν.
Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ έδειξε να ελέγχει το ματς όταν προηγήθηκε 49-31 μόλις στο 14΄ ενώ έκλεισε το ημίχρονο έχοντας ξεπεράσει τους 60 πόντους (61-50).
Τότε άρχισε η αντεπίθεση των Ισπανών που έκλεισαν την «ψαλίδα» μέχρι το τέλος της περιόδου και στη συνέχεια έκαναν... περίπατο στο τελευταίο δεκάλεπτο με επί μέρους σκορ 29-15.
Κορυφαίοι οι Μίροτιτς (22π., 4/7 τρίποντα) και TJ Σορτς (17π.,4ρ.,6ασ.) ενώ από τους γηπεδούχους φοβερή εμφάνιση έκανε ο Πάτι Μιλς με 26 πόντους (4/7 τρίποντα)
Τα δεκάλεπτα: 33-21, 61-50, 77-76, 92-105