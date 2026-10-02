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Βιλερμπάν – Βαλένθια 92-105: Τρία στα τρία με επιθετικό ρεσιτάλ

Οι Ισπανοί μόλις βρήκαν ρυθμό… χάθηκαν από το βλέμμα των Γάλλων και επικράτησαν με άνεση για την 3η νίκη τους. 

Βιλερμπάν – Βαλένθια 92-105: Τρία στα τρία με επιθετικό ρεσιτάλ
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Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμα και με -18, η Βαλένθια ανέτρεψε τα δεδομένα στο δεύτερο ημίχρονο και νίκησε 105-92 τη Βιλερμπάν στη Λιόν.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ έδειξε να ελέγχει το ματς όταν προηγήθηκε 49-31 μόλις στο 14΄ ενώ έκλεισε το ημίχρονο έχοντας ξεπεράσει τους 60 πόντους (61-50).

Τότε άρχισε η αντεπίθεση των Ισπανών που έκλεισαν την «ψαλίδα» μέχρι το τέλος της περιόδου και στη συνέχεια έκαναν... περίπατο στο τελευταίο δεκάλεπτο με επί μέρους σκορ 29-15.

Κορυφαίοι οι Μίροτιτς (22π., 4/7 τρίποντα) και TJ Σορτς (17π.,4ρ.,6ασ.) ενώ από τους γηπεδούχους φοβερή εμφάνιση έκανε ο Πάτι Μιλς με 26 πόντους (4/7 τρίποντα)

Τα δεκάλεπτα: 33-21, 61-50, 77-76, 92-105

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.

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