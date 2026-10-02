Γιαμπουσέλε: «Αγαπώ τον κόσμο και το απολαμβάνω»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έκανε την καλύτερη εμφάνισή του με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» επικράτησαν άνετα της Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Γάλλος μίλησε για την ατμόσφαιρα και το πόσο απολαμβάνει να παίζει με το «τριφύλλι».

Οι δηλώσεις του στο EuroLeague TV:

«Κάναμε σπουδαία δουλειά σαν ομάδα, μοιράσαμε σωστά την μπάλα. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, μας βοήθησε με τη φωνή του. Θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή.

Πάντα προσπαθώ να φέρνω χαρά στην ομάδα. Είμαι δύο μήνες εδώ, το να χαίρομαι στο παρκέ μαζί με τους συμπαίκτες μου είναι κάτι πολύ όμορφο. Αγαπώ τον κόσμο και την ατμόσφαιρα και το απολαμβάνω εδώ».