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Παναθηναϊκός AKTOR: Έκανε μαγνητική ο Νίκος Ρογκαβόπουλος

Η ενόχληση στη μέση οδήγησε τον Έλληνα φόργουορντ στο νοσοκομείο για εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR: Έκανε μαγνητική ο Νίκος Ρογκαβόπουλος
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Στο ζέσταμα του αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ταλαιπωρήθηκε από μυϊκό σπασμό στη μέση. Η ενόχληση δεν τον άφησε και κρίθηκε σκόπιμο να μην αγωνιστεί.

Ο Έλληνας φόργουορντ αμέσως μετά την αναμέτρηση πήγε για να κάνει μαγνητική. Προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος κι αν είναι κάτι που θα χρειαστεί να τον κρατήσει εκτός προπονήσεων.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα φέρουν και την απόφαση από το ιατρικό τιμ.

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