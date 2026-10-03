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Καλαϊτζάκης: «Έχουμε “δέσει” πολύ καλά, αν και με τραυματίες έξω»

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ-φόργουορντ μίλησε για τις νίκες του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά και το καλό σημείο «δεσίματος» του γκρουπ, παρά τα προβλήματα τραυματισμών. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Καλαϊτζάκης: «Έχουμε “δέσει” πολύ καλά, αν και με τραυματίες έξω»
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Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη:

«Ειδικά σήμερα κλείσαμε καλά την εβδομάδα στην EuroLeague. Πήραμε δύο σημαντικές νίκες, έχουμε συνολικά τρεις. Έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά, παρότι έχουμε ακόμα τρεις τραυματίες έξω. Το σύνολο των δέκα-έντεκα παικτών που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει δέσει πάρα πολύ καλά, με τις δύο πεντάδες που χρησιμοποιεί ο κόουτς. Παίζουμε πολύ καλά και στην άμυνα και στην επίθεση, κυρίως στην άμυνα, και αυτό είναι το κύριο συστατικό που έχουμε βάλει φέτος. Να ξεκινάμε παίζοντας δυνατά στην άμυνα και στη συνέχεια η επίθεση θα βγει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο».

Για την επιστροφή των τραυματιών: «Παρότι έπαιξε λίγο (ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις), ήταν αρκετά καλός. Έδειξε τι έχει και τι μπορεί να μας δώσει και αμυντικά και επιθετικά στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να διαβάσει αλλαγές, να παίξει στο καλάθι. Δεν χρειάζεται να πω τι μπορεί να κάνει. Μας έδωσε ώθηση και βοήθησε και αυτός. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Ξέρω ότι ο Σλούκας θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στις προπονήσεις. Νομίζω ότι και ο Φαλ είναι σε πολύ καλό στάδιο».

Για τη διαμόρφωση της ομάδας όταν επιστρέψουν όλοι: «Δεν ξέρω, γι’ αυτό είναι ο κόουτς. Είναι, αν όχι ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι δική του δουλειά και ό,τι πει αυτός, εμείς οι υπόλοιποι παίκτες θα ακολουθήσουμε. Τον σεβόμαστε, μας σέβεται. Όπως είπα και πριν, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, έχουμε καλή ψυχολογία, έχουμε πολύ καλά αποδυτήρια. Δόξα τω Θεώ, όλα είναι πολύ καλά μέσα στην ομάδα».

Για τη δική του εμφάνιση: «Έκανα δουλειά με τον Σλούκα, καθόμουν μαζί του και μου έδειχνε λίγο πού είναι η πάσα, μέσα, έξω, πώς να πασάρω μέσα και πώς έξω. Είναι, όπως είπα και μετά το προηγούμενο παιχνίδι, ομαδική δουλειά. Ο προπονητής και όλο το σύστημα θέλει να εκμεταλλεύεται όλους τους παίκτες, να περνάει η μπάλα από τα χέρια όλων των παικτών, οπότε αυτό βοηθά και εμένα».

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