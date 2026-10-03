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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε στα Σέρβικα τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Το ξεχωριστό μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον προπονητή της ομάδας και μάλιστα στη μητρική του γλώσσα. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε στα Σέρβικα τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς
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Η εξαιρετική σχέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει εκφραστεί πολλές φορές. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR το έκανε για ακόμη μια φορά, λίγες ώρες μετά τη νίκη των «πράσινων» επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» έκανε ανάρτηση στο Instagram, αποθεώνοντας τον Σέρβο κόουτς. Μάλιστα, το έκανε με μήνυμα γραμμένο στα Σέρβικα!

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Σε ευχαριστούμε που μας θύμισες πώς είναι να είσαι ανίκητος».

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