Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε στα Σέρβικα τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Το ξεχωριστό μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον προπονητή της ομάδας και μάλιστα στη μητρική του γλώσσα.
Η εξαιρετική σχέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει εκφραστεί πολλές φορές. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR το έκανε για ακόμη μια φορά, λίγες ώρες μετά τη νίκη των «πράσινων» επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» έκανε ανάρτηση στο Instagram, αποθεώνοντας τον Σέρβο κόουτς. Μάλιστα, το έκανε με μήνυμα γραμμένο στα Σέρβικα!
Συγκεκριμένα έγραψε:
«Σε ευχαριστούμε που μας θύμισες πώς είναι να είσαι ανίκητος».