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Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 84-86: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Σέρβοι

Η ομάδα του Βελιγραδίου πέτυχε την 3η νίκη της διατηρώντας το απόλυτο, περνώντας από την έδρα των Γερμανών. 

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 84-86: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Σέρβοι
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Εντυπωσιακό ντέρμπι στο "SAP Garden" του Μονάχου, όπου η Παρτιζάν (3-0) «λύγισε» 86-84 τη Μπάγερν (1-2) και διατήρησε το απόλυτο ρεκόρ της. Ένα ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, με τους Βαυαρούς να προσπαθούν να «κτίσουν» διαφορά στην τρίτη περίοδο, αλλά την ομάδα του Βελιγραδίου να επικρατεί ολοκληρωτικά στο τέταρτο δεκάλεπτο με επί μέρους σκορ 29-19.

Τελικά το ματς κρίθηκε από το άστοχο τρίποντο του Ντουέιν Ουάσιγκτον (20π., 4/7 τρίποντα) στην εκπνοή, ενώ νωρίτερα ο Κάρλικ Τζόουνς (16π, 5ρ.) είχε ευστοχήσει σε μία ελεύθερη βολή για το τελικό 86-84.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 47-46, 65-57, 85-86

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.

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