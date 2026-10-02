Nations League: Η Ιταλία… φρέναρε τη Γαλλία (1-1)

Το Stade De France περίμενε… παράσταση από την ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν. Όμως η Ιταλία κράτησε τη Γαλλία στην ισοπαλία, με το 1-1 να «σφραγίζει» το ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής του Nations League στον1ο ομίλο στη League A.

Οι «ατζούρι» έβγαλαν χαρακτήρα για δεύτερο σερί εκτός έδρας παιχνίδι, μετά την «στραβή» πρεμιέρα τους απέναντι στο Βέλγιο. Οι Γάλλοι που αγωνίστηκαν χωρίς τον Εμπαπέ, άνοιξαν το σκορ με τον Ολίσε στο 55', όμως ο Μπαστόνι στο 68' διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Την ίδια ώρα το Βέλγιο έκανε... περίπατο απέναντι στην απογοητευτική Τουρκία και τη νίκησε εύκολα με 3-0, παραμένοντας στη δεύτερη θέση του 1ου ομίλου. Δύο γκολ του Ντε Μπρόινε κι ένα του Λουκάκου «σφράγισαν» τη βελγική νίκη, με την «παλιά φρουρά» να... καθαρίζει τη νίκη των «κόκκινων διαβόλων».

Εντυπωσιακή ήταν η Πολωνία που συνέτριψε την αποκαρδιωτική Ρουμανία (βασικός ο Ράζβαν Μάριν της ΑΕΚ) με 6-0 στον 4ο όμιλο της League B με χατ-τρικ του «γερόλυκου» Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (το 7ο στην καριέρα του), ενώ η Βοσνία/Ερζεγοβίνη και η Σουηδία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στη Ζένιτσα, στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Έντιν Τζέκο με τη φανέλα της βοσνιακής ομάδας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League:

LEAGUE A

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Γαλλία-Ιταλία 1-1

(55' Ολίσε - 68' Μπαστόνι)

Βέλγιο-Τουρκία 3-0

(10', 59' Ντε Μπρόινε, 76' Λουκάκου)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ελλάδα-Ολλανδία 2-2

(23΄ Ιωαννίδης, 45+2΄ Μασούρας - 59΄ Φαν Ντάικ, 89΄ Ράιντερς)

Γερμανία-Σερβία 2-0

(39΄ Μπίσχοφ, 61΄ Βιρτς)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Κροατία-Αγγλία 3/10

Ισπανία-Τσεχία 3/10

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ουαλία-Νορβηγία 2-1

(38΄ Ντάνιελ Τζέιμς, 48΄ Γουϊλιαμς - 11΄ Μπομπ)

Δανία-Πορτογαλία 2-4

(23΄ Ντάμσγκααρντ, 53΄ Χόιλουντ - 13΄ Κανσέλο, 26΄ Γκονσάλο Ράμος, 67΄ Βιτίνια, 87΄ Ζοάο Φέλιξ)

LEAGUE B

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ελβετία-Σλοβενία 3/10

Σκόπια-Σκωτία 3/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ουκρανία-Β. Ιρλανδία 0-3

(9', 61' Μπράουν, 22' Πράις)

Ουγγαρία-Γεωργία 1-0

(35' Κέρκεζ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ισραήλ-Κόσοβο 0-0

Ιρλανδία-Αυστρία 2-2

(12΄,45΄ Πάροτ - 72΄ Πρας, 77΄ Γκρέγκοριτς)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Πολωνία-Ρουμανία 6-0

(24' πέν., 47', 86' Λεβαντόφσκι, 49' αυτ. Γκίτα, 62' Ζιελίνσκι, 66' Μπεντνάρεκ)

Βοσνία-Σουηδία 1-1

(80' Αλαϊμπέγκοβιτς - 61' Γκιόκερες)

LEAGUE C

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Φινλανδία-Αλβανία 3/10

Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο 3/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Λετονία-Μαυροβούνιο 1-2

(82' Στροντς - 3', 56' Άντζιτς)

Κύπρος-Αρμενία 2-0

(19' Κονόμης, 31' Κακκουλής)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

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Καζακστάν-Μολδαβία 1-2

(64' Αλίπ - 45'"1' Κλεσένκο, 50' Ποπέσκου)

Νησιά Φαρόε-Σλοβακία 1-1

(66' Τζουστίνουσεν - 38' Βατνχάμαρ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

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Ισλανδία-Βουλγαρία 3/10

Εσθονία-Λουξεμβούργο 3/10

LEAGUE D

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1ος ΟΜΙΛΟΣ

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Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1

(53΄ Μπονγκ - 61΄ Σκάνλον)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

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Αζερ/τζάν-Λιχτενστάιν 0-0