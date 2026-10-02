Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι 76-66: Κράτησαν το απόλυτο οι Τούρκοι, πρώτη ήττα της ομάδας του Πασκουάλ
Ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη με την Φενέρ να κατορθώνει στο τέλος να πάρει τη νίκη σε σκληρό ματς κόντρα στην Ντουμπάι.
Δεν παίχτηκε καλό μπάσκετ, αλλά το ματς ήταν ντέρμπι. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ντουμπάι BC (76-66) και έτσι οι Τούρκοι συνεχίζουν με το απόλυτο νικών (την επόμενη εβδομάδα έρχονται στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR), ενώ ο σύλλογος των Εμιράτων ηττήθηκε για πρώτη φορά.
Ο Μπίνγκχαμ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπάλντγουιν να προσθέτει 14. Ο Κι είχε 12. Για τους ηττημένους, ο Οκόμπο είχε 28 και από 12 οι Ράιτ-Μπέικον.
Η αναμέτρηση άρχισε με την Φενέρ να κυριαρχεί απόλυτα. Βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και ελέγχοντας το ρυθμό στο επίπεδο που η ίδια ήθελε. Πήρε διψήφια διαφορά από το δεκάλεπτο και στα μέσα του δευτέρου βρέθηκε να προηγείται με 15 πόντους.
Τότε, όμως, η Ντουμπάι έκανε την αντεπίθεσή της. «Μαζεύοντας» τη διαφορά στο τρίποντο, πήγε στα αποδυτήρια με 42-39. Το ματς ήταν ντέρμπι από εκεί και πέρα. Με την απόλυτη ισορροπία να έρχεται μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο (61-61).
Κι και Σιλντς πέτυχαν σημαντικά καλάθια, ενώ ο Μπίνγκχαμ με 2 βολές διαμόρφωσε το 71-64 μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Ο ίδιος παίκτης με τρίποντο πήγε τη διαφορά στους 10 για να ολοκληρωθεί το ματς 76-66.
Τα δεκάλεπτα: 26-14, 42-39, 55-51, 76-66.