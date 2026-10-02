Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι 76-66: Κράτησαν το απόλυτο οι Τούρκοι, πρώτη ήττα της ομάδας του Πασκουάλ

Δεν παίχτηκε καλό μπάσκετ, αλλά το ματς ήταν ντέρμπι. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ντουμπάι BC (76-66) και έτσι οι Τούρκοι συνεχίζουν με το απόλυτο νικών (την επόμενη εβδομάδα έρχονται στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR), ενώ ο σύλλογος των Εμιράτων ηττήθηκε για πρώτη φορά.

Ο Μπίνγκχαμ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπάλντγουιν να προσθέτει 14. Ο Κι είχε 12. Για τους ηττημένους, ο Οκόμπο είχε 28 και από 12 οι Ράιτ-Μπέικον.

Η αναμέτρηση άρχισε με την Φενέρ να κυριαρχεί απόλυτα. Βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και ελέγχοντας το ρυθμό στο επίπεδο που η ίδια ήθελε. Πήρε διψήφια διαφορά από το δεκάλεπτο και στα μέσα του δευτέρου βρέθηκε να προηγείται με 15 πόντους.

Τότε, όμως, η Ντουμπάι έκανε την αντεπίθεσή της. «Μαζεύοντας» τη διαφορά στο τρίποντο, πήγε στα αποδυτήρια με 42-39. Το ματς ήταν ντέρμπι από εκεί και πέρα. Με την απόλυτη ισορροπία να έρχεται μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο (61-61).

Κι και Σιλντς πέτυχαν σημαντικά καλάθια, ενώ ο Μπίνγκχαμ με 2 βολές διαμόρφωσε το 71-64 μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Ο ίδιος παίκτης με τρίποντο πήγε τη διαφορά στους 10 για να ολοκληρωθεί το ματς 76-66.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 42-39, 55-51, 76-66.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.