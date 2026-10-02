· Ντουμπάι · Φενέρμπαχτσε

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι 76-66: Κράτησαν το απόλυτο οι Τούρκοι, πρώτη ήττα της ομάδας του Πασκουάλ

Ντέρμπι στην Κωνσταντινούπολη με την Φενέρ να κατορθώνει στο τέλος να πάρει τη νίκη σε σκληρό ματς κόντρα στην Ντουμπάι. 

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι 76-66: Κράτησαν το απόλυτο οι Τούρκοι, πρώτη ήττα της ομάδας του Πασκουάλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν παίχτηκε καλό μπάσκετ, αλλά το ματς ήταν ντέρμπι. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Ντουμπάι BC (76-66) και έτσι οι Τούρκοι συνεχίζουν με το απόλυτο νικών (την επόμενη εβδομάδα έρχονται στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό AKTOR), ενώ ο σύλλογος των Εμιράτων ηττήθηκε για πρώτη φορά.

Ο Μπίνγκχαμ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μπάλντγουιν να προσθέτει 14. Ο Κι είχε 12. Για τους ηττημένους, ο Οκόμπο είχε 28 και από 12 οι Ράιτ-Μπέικον.

Η αναμέτρηση άρχισε με την Φενέρ να κυριαρχεί απόλυτα. Βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση και ελέγχοντας το ρυθμό στο επίπεδο που η ίδια ήθελε. Πήρε διψήφια διαφορά από το δεκάλεπτο και στα μέσα του δευτέρου βρέθηκε να προηγείται με 15 πόντους.

Τότε, όμως, η Ντουμπάι έκανε την αντεπίθεσή της. «Μαζεύοντας» τη διαφορά στο τρίποντο, πήγε στα αποδυτήρια με 42-39. Το ματς ήταν ντέρμπι από εκεί και πέρα. Με την απόλυτη ισορροπία να έρχεται μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο (61-61).

Κι και Σιλντς πέτυχαν σημαντικά καλάθια, ενώ ο Μπίνγκχαμ με 2 βολές διαμόρφωσε το 71-64 μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Ο ίδιος παίκτης με τρίποντο πήγε τη διαφορά στους 10 για να ολοκληρωθεί το ματς 76-66.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 42-39, 55-51, 76-66.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:10 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Έκανε μαγνητική ο Νίκος Ρογκαβόπουλος

23:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Η Ιταλία… φρέναρε τη Γαλλία (1-1)

23:51 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Παράδειγμα ο Χέιζ Ντέιβις - Δεν θα πιέσουμε κανέναν, θέλουμε να είναι χαρούμενοι»

23:46 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Πρώτος και εντυπωσιακότερος ο Παναθηναϊκός AKTOR

23:37 EUROLEAGUE

Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο 86-76: Έσπασαν το ρόδι οι Βάσκοι

23:28 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά»

23:23 EUROLEAGUE

Γιαμπουσέλε: «Αγαπώ τον κόσμο και το απολαμβάνω»

23:17 EUROLEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 84-86: Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν οι Σέρβοι

23:13 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν – Βαλένθια 92-105: Τρία στα τρία με επιθετικό ρεσιτάλ

23:03 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 90-67: Τη “στραγγάλισε” την “κάρφωσε” και συνεχίζει να καλπάζει

22:58 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι 76-66: Κράτησαν το απόλυτο οι Τούρκοι, πρώτη ήττα της ομάδας του Πασκουάλ

22:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία: Χωρίς Γκνάμπρι στην Τούμπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας