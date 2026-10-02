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Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα 82-95: Άνετο πέρασμα για τους «μπλαουγκράνα»

Όντας καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, η ομάδα της Καταλονίας επικράτησε με άνεση στην έδρα των «αετών» της Κωνσταντινούπολης.  

Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα 82-95: Άνετο πέρασμα για τους «μπλαουγκράνα»
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Την πρώτη εκτός έδρας νίκη της, πανηγύρισε η Μπαρτσελόνα στην Κωνσταντινούπολη. Οι Καταλανοί ήταν καλύτεροι σε όλο το ματς κόντρα στην Μπεσίκτας και έφτασαν δίκαια στο 95-82.

Έτσι οι «μπλαουγκράνα» ανέβηκαν στο 2-1, με τους Τούρκους να υποχωρούν στο 1-2, γνωρίζοντας δεύτερη ήττα σε ισάριθμα ματς στο «σπίτι» τους. Είχαν χάσει και από τη Βαλένθια στην πρεμιέρα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι από το πρώτο λεπτό και άρχισαν να «χτίζουν» διαφορά. Ελέγχοντας πλήρως τον αγώνα και μην επιτρέποντας στους Τούρκους να πιστέψουν στην επιστροφή τους, σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν ο Πάντερ με 16 πόντους και ο Γκίμπσον με 15. Από 11 είχαν Ενκάμουα και Μπαλτσερόφσκι.

Για την Μπεσίκτας, ο Ουίλμπεκιν είχε 17 και ακολούθησε με 11 ο Ντότσον.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 40-52, 62-77, 82-95.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

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