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Καταγγελία του Παναθηναϊκού στην EuroLeague για το επεισόδιο του Μπαρτζώκα στην Μπολόνια

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε επίσημη καταγγελία στην EuroLeague για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα, ζητώντας την τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού.

Ηλίας Λαλιώτης

Καταγγελία του Παναθηναϊκού στην EuroLeague για το επεισόδιο του Μπαρτζώκα στην Μπολόνια
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Τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από την EuroLeague ακολούθησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά το νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι «πράσινοι» προχώρησαν σε καταγγελία κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, για χειροδικία προς τους παίκτες της Βίρτους, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα των δύο ομάδων, το βράδυ της Πέμπτης (1/10), που κρίθηκε με το buzzer beater του Μάρκους Καρ.

Παράλληλα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υπενθύμισε και όλα τα περιστατικά που έχουν προηγηθεί, όπως αυτό στην περσινή αναμέτρηση στο Ντουμπάι, όταν σκαρφάλωσε στις εξέδρες για να διαπληκτιστεί με οπαδούς.

Μια καταγγελία, με την οποία οι «πράσινοι» ζητούν από τη διοργανώτρια αρχή την τιμωρία του προπονητή των Πειραιωτών.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα.

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