Ο Χέιζ-Ντέιβις είναι εδώ!

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τον μεγάλο αγώνα με τη Μακάμπι, στο Telekom Center Athens για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει κάθε λόγο να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Και όχι για το ότι η ομάδα του έχει ξεκινήσει με δύο νίκες σε ισάριθμα ματς και θέλει να κάνει το τρία στα τρία, αλλά γιατί μία εκ των σημαντικότερων απουσιών του πρώτου διαστήματος πλέον δεν υφίσταται.

Ο λόγος για τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος βρίσκεται και πάλι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” είχε υποστεί κάταγμα στο χέρι του πριν από περίπου ένα μήνα (1/9) με αποτέλεσμα να χάσει την προετοιμασία της ομάδας, αλλά και τους πρώτους επίσημους αγώνες.

Το τελευταίο διάστημα, όμως, η αποθεραπεία του πήγε εξαιρετικά ο ίδιος έκανε πάρα πολύ σκληρή δουλειά και πλέον είναι στη διάθεση του προπονητή του ο οποίος μάλιστα δεν έχασε χρόνο και από τη στιγμή που πήρε το πράσινο φως του ιατρικού επιτελείου αλλά και τη σύμφωνη γνώμη του ίδιου του παίκτη, τον συμπεριέλαβε στη δωδεκάδα της ομάδας.

Μάλιστα, ο Ντέιβις ακολούθησε και το πρόγραμμα του, τρεις ώρες πριν από την έναρξη της αποψινής αναμέτρησης, υπό τους ήχους της κλασικής μουσικής στο Telekom Center Athens.

Πλέον, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει στα πιτς τέσσερις ακόμα παίκτες. Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Μουστάφα Φαλ.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρης Μωραΐτης, Μπράνκου Μπάντιο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Λευτέρης Μαντζούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Ίζακ Μπόνγκα, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Ντίνος Μήτογλου.