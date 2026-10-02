Παναθηναϊκός AKTOR: Σχεδόν 3 ώρες πριν το τζάμπολ, ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε το πρόγραμμά του (Video)

Έβγαλε το νάρθηκα και είναι ξεκάθαρο πως… δεν κρατιέται. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν αφήνει μέρα να πάει χαμένη, δουλεύοντας για την επιστροφή του. Ο Αμερικανός λοιπόν, έκανε το συνηθισμένο πρόγραμμά του, περίπου τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πάτησε στο glass floor και άρχισε να δουλεύει ατομικά, με τον τρόπο που το συνηθίζει ακόμη και τις μέρες που και ο ίδιος συμμετέχει στους αγώνες.