· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Σχεδόν 3 ώρες πριν το τζάμπολ, ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε το πρόγραμμά του (Video)

Ο Αμερικανός άσος του «τριφυλλιού» δούλεψε στο glass floor, πριν το παιχνίδι των «πράσινων» με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. 

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Σχεδόν 3 ώρες πριν το τζάμπολ, ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε το πρόγραμμά του (Video)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έβγαλε το νάρθηκα και είναι ξεκάθαρο πως… δεν κρατιέται. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν αφήνει μέρα να πάει χαμένη, δουλεύοντας για την επιστροφή του. Ο Αμερικανός λοιπόν, έκανε το συνηθισμένο πρόγραμμά του, περίπου τρεις ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR-Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πάτησε στο glass floor και άρχισε να δουλεύει ατομικά, με τον τρόπο που το συνηθίζει ακόμη και τις μέρες που και ο ίδιος συμμετέχει στους αγώνες.

https://www.instagram.com/reel/Dd_03Sztth5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
COMMENTS
LATEST NEWS
18:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λετονία - Μαυροβούνιο, για το Nations League

18:53 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Σχεδόν 3 ώρες πριν το τζάμπολ, ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε το πρόγραμμά του (Video)

18:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κύπρος - Αρμενία, για τη League C του Nations League

18:39 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει την Κυριακή ο Λιβάι Γκαρσία και κάνει αμέσως μαγνητική

18:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκίνησε η λειτουργία του ΣΠΟΡ FM TV - Πώς θα δείτε τους αγώνες της Stoiximan GBL

18:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κλοπ ενόψει Τούμπας: «Πρέπει να στείλουμε ηχηρό μήνυμα»

18:13 SUPER LEAGUE

Φρόιλερ: «Νιώθω άνετα και χαρούμενος στον Ολυμπιακός»

17:46 SUPER LEAGUE

Διαφωνία Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού για την «εμπορικότητα»

17:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ο Πέλκας αντί του Τζόλη στην αποστολή για τη Γερμανία

17:21 GREEK BASKET LEAGUE

Αθλητικός Δικαστής ΕΣΑΚΕ: Αναστολή στην απόφαση για Προμηθέα

16:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καζακστάν - Μολδαβία, για το Nations League

16:53 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το σχόλιο για το... μπιφ του Μπαρτζώκα με τους παίκτες της Βίρτους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας