Ξεκίνησε η λειτουργία του ΣΠΟΡ FM TV - Πώς θα δείτε τους αγώνες της Stoiximan GBL

Ο ΣΠΟΡ FM TV ανακοίνωσε την έναρξη της δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας του την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Ξεκίνησε η λειτουργία του ΣΠΟΡ FM TV - Πώς θα δείτε τους αγώνες της Stoiximan GBL
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H ολοκαίνουρια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου, ΣΠΟΡ FM TV, ξεκινά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Μπαίνοντας -μέσω browser- στο www.sportfmtv.gr όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν, εντελώς δωρεάν, το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας, ζωντανά και ON DEMAND.

Σε αυτή την πρώτη φάση, καθώς η υπηρεσία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, το περιεχόμενο του ΣΠΟΡ FM TV είναι διαθέσιμο δωρεάν και χωρίς εγγραφή.

Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ αλλά και πολλών ακόμη αθλημάτων μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μία νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αγωνιστικές στιγμές.

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ΣΠΟΡ FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Stoiximan GBL 2026-27.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων της 1ης αγωνιστικής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/10

15:00 ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC – ΠΑΟΚ

Κ.Γ «ΠΑΝ.ΧΑΝΙΩΤΗΣ» Άνω Μερά Μυκόνου

Περιγραφή: Χαράλαμπος Σαραντινάκης

Ρεπορτάζ πάγκων: Αλέξανδρος Τσιριγώτης - Σταύρος Σουντουλίδης

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

16:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ Η. HOTELS COLLECTION – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κ.Γ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ

Περιγραφή: Νίκος Σταματέλος

Ρεπορτάζ πάγκων: Δημήτρης Παπαδήμας

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

16:00 ΑΕΚ – ΜΑΡΟΥΣΙ

SUNEL ARENA

Περιγραφή: Χρήστος Ρομπόλης

Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Τσίμπος – Γιώργος Ζαχαρίου

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

17:00 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson

ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ «ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Περιγραφή: Παναγιώτης Κεφαλάς

Ρεπορτάζ πάγκων: Θάνος Κώστας

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ Hybrid, skai.gr/tv

17:30 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ – ΑΡΗΣ

Ν.Κ.Γ. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»

Περιγραφή: Βασίλης Σκουντής

Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης - Βάλια Πηλιανίδη

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/10

13:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTORVIKOS ΦΑLCONS

TELEKOM CENTER ATHENS – ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

Περιγραφή: Γιώργος Πετρίδης

Ρεπορτάζ πάγκων: Ηλίας Λαλιώτης – Ευτυχία Οικονομίδου

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

17:30 ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ

Περιγραφή: Παντελής Διαμαντόπουλος

Ρεπορτάζ πάγκων: Κώστας Κούσης - Θωμάς Μίχος

Μετάδοση: sportfmtv.gr, ΣΚΑΪ TV, skai.gr/tv

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