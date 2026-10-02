· Ελλάδα

Εθνική Ελλάδας: Ο Πέλκας αντί του Τζόλη στην αποστολή για τη Γερμανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Δημήτρη Πέλκα στην Εθνική ομάδα, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Γερμανία για το Nations League.

Εθνική Ελλάδας: Ο Πέλκας αντί του Τζόλη στην αποστολή για τη Γερμανία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Ελλάδας παραμένει στην κορυφή του group B της League A στο Nations League, μετά την ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς υποδέχεται την Γερμανία (04/10, 21:45), λίγες μέρες μετά το ιστορικό «διπλό» στο Άουγκσμπουργκ.

Με νίκη η Εθνική θα «σφραγίσει» σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ με ισοπαλία θα εξακολουθήσει να έχει το πάνω χέρι.

Ωστόσο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει για το συγκεκριμένο ματς στον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος αποχώρησε μόλις στο 18ο λεπτό του ματς με την Ολλανδία με θλάση.

Ο άσος της Άρσεναλ επέστρεψε στο Λονδίνο και στη θέση του, στην αποστολή της Εθνικής ομάδας, κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας του ΠΑΟΚ.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λετονία - Μαυροβούνιο, για το Nations League

18:53 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Σχεδόν 3 ώρες πριν το τζάμπολ, ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε το πρόγραμμά του (Video)

18:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Κύπρος - Αρμενία, για τη League C του Nations League

18:39 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει την Κυριακή ο Λιβάι Γκαρσία και κάνει αμέσως μαγνητική

18:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεκίνησε η λειτουργία του ΣΠΟΡ FM TV - Πώς θα δείτε τους αγώνες της Stoiximan GBL

18:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κλοπ ενόψει Τούμπας: «Πρέπει να στείλουμε ηχηρό μήνυμα»

18:13 SUPER LEAGUE

Φρόιλερ: «Νιώθω άνετα και χαρούμενος στον Ολυμπιακός»

17:46 SUPER LEAGUE

Διαφωνία Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού για την «εμπορικότητα»

17:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ο Πέλκας αντί του Τζόλη στην αποστολή για τη Γερμανία

17:21 GREEK BASKET LEAGUE

Αθλητικός Δικαστής ΕΣΑΚΕ: Αναστολή στην απόφαση για Προμηθέα

16:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καζακστάν - Μολδαβία, για το Nations League

16:53 EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Το σχόλιο για το... μπιφ του Μπαρτζώκα με τους παίκτες της Βίρτους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας