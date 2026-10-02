Εθνική Ελλάδας: Ο Πέλκας αντί του Τζόλη στην αποστολή για τη Γερμανία
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Δημήτρη Πέλκα στην Εθνική ομάδα, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την Γερμανία για το Nations League.
Η Εθνική Ελλάδας παραμένει στην κορυφή του group B της League A στο Nations League, μετά την ισοπαλία 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα.
Πλέον, η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της μια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς υποδέχεται την Γερμανία (04/10, 21:45), λίγες μέρες μετά το ιστορικό «διπλό» στο Άουγκσμπουργκ.
Με νίκη η Εθνική θα «σφραγίσει» σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ με ισοπαλία θα εξακολουθήσει να έχει το πάνω χέρι.
Ωστόσο, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει για το συγκεκριμένο ματς στον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος αποχώρησε μόλις στο 18ο λεπτό του ματς με την Ολλανδία με θλάση.
Ο άσος της Άρσεναλ επέστρεψε στο Λονδίνο και στη θέση του, στην αποστολή της Εθνικής ομάδας, κλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας του ΠΑΟΚ.