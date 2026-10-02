Μπαρτσελόνα: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ραφίνια - Επιστρέφει άμεσα στις προπονήσεις

Λήξη συναγερμού για τον Ραφίνια και την Μπαρτσελόνα, αφού ο τραυματισμός που αποκόμισε ο πρώτος σκόρερ των «Μπλαουγκράνα» στη σεζόν στην φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας απέναντι στην Αυστραλία, αποδείχθηκε πως δεν είναι σοβαρός.

Αρχικά, ο τραυματισμός του είχε ανησυχήσει στον μέγιστο βαθμό τους Καταλανούς καθώς τα ρεπορτάζ έκαναν λόγω για θλάση, ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες θα επιστρέψει άμεσα στις προπονήσεις και ο Χάνσι Φλικ μπορεί να τον υπολογίζει για τον αγώνα απέναντι στην Χετάφε για την La Liga το Σάββατο στο Καμπ Νόου (10/10, 19:00).