· Βραζιλία

Μπαρτσελόνα: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ραφίνια - Επιστρέφει άμεσα στις προπονήσεις

Λήξη συναγερμού για τον Ραφίνια 

Μπαρτσελόνα: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ραφίνια - Επιστρέφει άμεσα στις προπονήσεις
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Λήξη συναγερμού για τον Ραφίνια και την Μπαρτσελόνα, αφού ο τραυματισμός που αποκόμισε ο πρώτος σκόρερ των «Μπλαουγκράνα» στη σεζόν στην φιλική αναμέτρηση της Βραζιλίας απέναντι στην Αυστραλία, αποδείχθηκε πως δεν είναι σοβαρός.

Αρχικά, ο τραυματισμός του είχε ανησυχήσει στον μέγιστο βαθμό τους Καταλανούς καθώς τα ρεπορτάζ έκαναν λόγω για θλάση, ωστόσο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες θα επιστρέψει άμεσα στις προπονήσεις και ο Χάνσι Φλικ μπορεί να τον υπολογίζει για τον αγώνα απέναντι στην Χετάφε για την La Liga το Σάββατο στο Καμπ Νόου (10/10, 19:00).

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