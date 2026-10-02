Δείτε τα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η «Πράσινη» ΠΑΕ

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πλάνα από τις εργασίες αντικατάστασης του χλοοτάπητα στην ποδοσφαιρική έδρα της ομάδας, ενόψει της συνέχειας στη σεζόν.

Το «Τριφύλλι» προχωρά στην αντικατάσταση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, λίγα 24ωρα μετά τη φαντασμαγορική συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Έτσι, η ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο από τις εργασίες προκειμένου το «σπίτι» του Παναθηναϊκού να είναι έτοιμο μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.